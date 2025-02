Saiba quem é Luizinho Lopes, novo técnico do Paysandu para a temporada 2025

O Paysandu acertou a contratação do técnico Luizinho Lopes, de 43 anos, para comandar a equipe na temporada 2025. O novo comandante bicolor chega para o lugar de Márcio Fernandes, demitido do cargo após três jogos sem vencer. Luizinho chega com o Papão classificado para as quartas da Copa Verde e na vice-liderança do Parazão.

Luizinho Lopes possui um currículo grande como treinador, mas a primeira passagem em Belém foi em 2014, quando era auxiliar de Roberto Fernandes, no Remo, grande rival do Paysandu. Ele estava sem clube após deixar o Vila Nova, ainda no ano passado, na disputa da Série B.

Na carreira, acumula passagens por vários clubes, como Globo-RN, Confiança-SE, América-RN, Treze-PB, Uberlândia, além de Manaus-AM, Jacuipense-BA e Brusque-SC. O novo treinador do Papão acumula títulos amazonense, potiguar, além da conquista da Recopa Catarinense.

O comandante bicolor chegou à final do Campeonato Brasileiro da Série C em 2023. Luizinho Lopes era o técnico do Brusque-SC, na decisão da competição nacional contra a equipe do Amazonas-AM, mas o título nacional ficou com o clube amazonense. Pelo clube catarinense foram duas temporadas, além de ter levantado a taça da Recopa Catariense pelo clube quadricolor.

Luizinho também já foi o algoz do Remo em 2021. O treinador comandou a equipe do Confiança-SE, clube que já estava rebaixado para a Série C e “atrapalhou” o Leão em pleno Baenão, onde conseguiu arrancar um empate sem gols e o Remo acabou sendo rebaixado para a Série C.

O técnico bicolor chega a Belém nesta terça-feira (11) e o clube vive a expectativa de que ele estreie já na quinta-feira (13), contra o Manaus, seu ex-clube, pelas quartas de final da Copa Verde. Ele chega a capital paraense com o seu auxiliar, Robson Agondi, ex-goleiro do Remo e do Paysandu na década de 90 e início dos anos 2000.