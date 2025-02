Novo técnico do Paysandu já rebaixou o Remo em pleno Baenão; relembre

O Paysandu anunciou a contratação de Luizinho Lopes como novo técnico nesta segunda-feira (10), após a demissão de Márcio Fernandes no último domingo (9). A decisão de substituir o comando técnico ocorreu após o empate em 0 a 0 com o Bragantino, na quinta rodada do Campeonato Paraense. Luizinho, que estava sem clube desde que deixou o Vila Nova em outubro de 2024, assume o time bicolor a duas semanas do clássico Re-Pa, marcado para 23 de fevereiro, às 17h, no Estádio Mangueirão.

O novo treinador do Papão é velho conhecido dos azulinos, tendo passado pelo Leão como auxiliar técnico de Roberto Fernandes em 2014, e sendo uma “pedra no sapato” em 2021, quando sacramentou o rebaixamento do clube para a Série C. Naquele ano, Luizinho dirigia o Confiança. Na última rodada da Série B de 2021, o time sergipano, já rebaixado, empatou com o Leão no Baenão, resultado que selou o retorno dos azulinos para a terceira divisão.

Segundo informações do Paysandu, o técnico chegará a Belém acompanhado do auxiliar Robson Agondi, ex-goleiro do Papão, em 98 e 2002. A apresentação oficial será nesta terça-feira (11), no Estádio Banpará Curuzu, após o primeiro treino. A estreia do novo técnico pode ocorrer já na quarta-feira (12), na partida contra o Manaus pela Copa Verde.

O novo treinador bicolor já possui títulos como o Campeonato Amazonense (pelo Manaus, em 2021), o Campeonato Potiguar (América-RN, 2019) e a Recopa Catarinense (Brusque, 2023). Além disso, ele obteve dois acessos para as séries C e B e foi vice-campeão da Série C em 2023. Antes de acertar com o Paysandu, Luizinho Lopes comandou o Vila Nova, onde obteve 11 vitórias, 7 empates e 8 derrotas em 26 jogos.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)