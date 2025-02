Após Nicolas criticar o gramado do Diogão, presidente do Bragantino responde: 'Seja homem'

A polêmica sobre a situação do gramado do estádio Diogão, onde o Bragantino manda seus jogos no Parazão, segue rendendo. Durante a partida entre o Tubarão e o Paysandu, que ocorreu no último domingo (9), vários jogadores bicolores reclamaram do campo. O atacante Nicolas foi o mais incisivo na cobrança por melhorias. O atleta do Paysandu chegou a dizer ser uma "vergonha" ter jogos no local e pediu apoio do Ministério Público. Após o duelo, o presidente da equipe bragantina, Cláudio da Van, respondeu ao jogador do Papão.

"Quando um homem dá uma palavra, ele tem que cumprir. Você falou, antes do último jogo, que não jogaria mais aqui, mas jogou. Não coloque a culpa no gramado, porque tinha 11 [jogadores] de cada lado, e não foi o gramado que atrapalhou ninguém", disse o presidente do Bragantino, Cláudio da Van, em entrevista ao canal FutBraga.

"Você tem um futuro esplendoroso pela frente, mas eu quero dizer para você: seja homem para errar e acertar. Você não fez gol hoje, pode fazer em outros jogos, mas não ponha a culpa em Bragança, no nosso gramado. Ninguém reclamou, não saiu um jogador lesionado, aí vem com esse [discurso]. Vocês têm medo de jogar contra o Bragantino, nós jogamos por uma cidade", completou o dirigente do Tubarão.

Durante o intervalo do jogo, que terminou empatado por 0 a 0, Nicolas fez um forte desabafo sobre as condições do gramado do estádio onde ocorreu o duelo. O jogador disse que era uma "vergonha" a situação do campo e pediu ajuda do Ministério Público.

Gramado do Diogão foi alvo de reclamações (Wagner Santana / O Liberal)

"O Ministério Público, pelo amor de Deus, salvem os atletas do Estado do Pará, porque isso aqui é uma vergonha, uma vergonha", disse o atacante bicolor em entrevista à TV Cultura.

Na entrevista, o jogador do Paysandu também destacou o protesto feito pelos atletas antes de a bola rolar. No apito inicial do jogo, tanto os jogadores do Papão quanto os do Bragantino ficaram alguns segundos sem tocar na bola, em manifestação contra a situação do campo. Leandro Vilela também criticou o estado do campo e disse ser uma "uma lástima ter que jogar aqui"