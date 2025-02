‘Impraticável’, diz Vilela sobre gramado do Diogão após empate do Paysandu

O empate sem gols entre Bragantino e Paysandu, neste domingo (9), no estádio Diogão, em Bragança, foi marcado por críticas ao estado do gramado. O volante bicolor Leandro Vilela não poupou palavras ao fim da partida: “Eu acho uma irresponsabilidade muito grande permitir um jogo num campo desse aqui. Graças a Deus ninguém saiu machucado, porque é uma lástima ter que jogar aqui. É muito perigoso para a nossa saúde”.

Apesar das condições adversas, o Paysandu conseguiu segurar o adversário e, pela primeira vez no Campeonato Paraense 2025, não sofreu gols. “Era algo que a gente precisava evoluir na competição”, destacou Vilela.

O Bragantino, por sua vez, manteve sua invencibilidade jogando em casa e foi superior no segundo tempo, criando as melhores chances da partida. Para o volante do Papão, o gramado ruim favorece o time da casa. “Não é à toa que o Bragantino não perdeu aqui dentro de casa, porque sabe jogar, sabe que é dentro”, afirmou.

Quem também criticou o estado do campo foi o atacante Nicolas. O jogador bicolor chamou a situação de "vergonha" e pediu apoio do Ministério Público.

"O Ministério Público, pelo amor de Deus, salvem os atletas do Estado do Pará, porque isso aqui é uma vergonha, uma vergonha", declarou Nicolas, em entrevista para a TV Cultura, durante o intervalo da partida contra o Tubarão. O jogador ainda lembrou que as reclamações sobre o estado do estádio não são recentes e que há anos os atletas têm cobrado uma responsabilização sobre o assunto.