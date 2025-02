Atacante do Paysandu, Nicolas critica gramado do Diogão e pede ajuda ao MP: 'Salvem os atletas'

O duelo entre Bragantino e Paysandu, válido pela 5ª rodada do Parazão, terminou em um empate sem gols e com fortes reclamações em relação ao gramado do estádio Diogão, em Bragança. Um dos críticos ao estado do campo foi o atacante Nicolas. O jogador bicolor chamou a situação de "vergonha" e pediu apoio do Ministério Público.

"O Ministério Público, pelo amor de Deus, salvem os atletas do Estado do Pará, porque isso aqui é uma vergonha, uma vergonha", declarou Nicolas, em entrevista para a TV Cultura, durante o intervalo da partida contra o Tubarão.

O jogador ainda lembrou que as reclamações sobre o estado do estádio não são recentes e há anos os atletas tem cobrado uma responsabilização sobre o assunto.

"Entra ano, sai ano, eu falo das condições do gramado, que é perigoso, extremamente perigoso, não só para a gente, mas para todo mundo. E aí, no ano passado, eu dei um discurso totalmente político para ver se alguém tomava alguma consciência, mas ninguém tomou. 2019, 2021, 2022... Isso aqui é uma várzea, uma vergonha para o futebol e para o Estado do Pará, porque não tem condição de jogar futebol. O nosso protesto foi em relação a isso", desabafou o atacante bicolor.

O protesto ao qual Nicolas se referiu ocorreu no início do jogo e envolveu os jogadores do Paysandu e Bragantino. No apito inicial, os atletas ficaram alguns segundos sem tocar na bola para demonstrar a insatisfação com o estado do campo.

O atleta ainda pediu ajuda do Sindicato dos Jogadores de Futebol para cobrar melhorias nos gramados do Campeonato Paraense.

"Um pouquinho de apoio também do nosso sindicato, que até agora não vejo trabalhar, fazer algo pelos atletas. Eles são remunerados, e, por isso, pegam uma porcentagem do direito de arena dos jogadores. Se [vocês] não sabem, que fiquem sabendo agora. Enquanto não houver uma responsabilidade real, alguém à frente disso de verdade, nada vai mudar. Não vai evoluir, e os jogadores vão continuar não querendo vir para cá", completou Nicolas.

No jogo, as equipes não saíram do 0 a 0. Mesmo com o volume de jogo, principalmente do lado do Tubarão, o duelo terminou empatado. O próximo compromisso do Bicola é na Copa Verde, diante do Manaus–AM. O duelo ocorre na quarta-feira (12), na Curuzu, que também tem sido alvo de críticas por conta do gramado. Já no Parazão, o Papão vai encarar o Independente, no sábado (15), também em casa.