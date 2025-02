Em busca do penta, Paysandu inicia venda de ingressos para a partida contra o Manaus na Copa Verde

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Manaus-AM, que ocorrerá na próxima quarta-feira (12), no estádio Mangueirão. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Verde.

Conforme divulgado pelo clube, os ingressos para a arquibancada custam R$ 50, enquanto os bilhetes para o setor de cadeiras estão sendo vendidos por R$ 200. Vale destacar que os sócios-torcedores têm direito a descontos na hora da compra.

Além dos setores de arquibancada e cadeira, o Papão também disponibilizará camarotes para até 16 pessoas, no valor de R$ 3.200.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Torneio

O Paysandu está em busca do penta na Copa Verde. Atual campeão, o Bicola é o maior detentor de títulos do torneio, com quatro. Na primeira rodada, a equipe passou por um sufoco, mas conseguiu superar o Porto Velho-RO nos pênaltis.

Agora, terá o Manaus pela frente, um velho conhecido no torneio. Nesta fase, os duelos voltarão a ter confrontos de ida e volta. Assim, diante da torcida, o Papão busca a vitória para ir mais confiante para a partida fora de casa, que ainda não tem data, local e horário definidos.

Vale destacar que a equipe bicolor é a única representante do Pará no torneio, já que Remo e Águia de Marabá já foram eliminados.