Remo e Paysandu participam da primeira assembleia da Libra, em São Paulo

Na tarde desta sexta-feira (7), representantes de Remo e Paysandu participaram da primeira assembleia da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), realizada em São Paulo. O encontro teve como foco a definição de detalhes sobre os direitos de transmissão e as estratégias comerciais da Liga, que busca estruturar um modelo de divisão de receitas mais equilibrado para os clubes brasileiros.

Na ocasião, a dupla Re-Pa oficializou sua entrada no Comitê da Série B, que terá a missão de representar os interesses dos times da segunda divisão nas negociações. O Leão foi representado pelo diretor jurídico, Gustavo Fonseca. Já o Paysandu também marcou presença, sendo representado pelo presidente Roger Aguilera e pelo vice, o advogado Márcio Tuma.

A entrada do Remo no grupo foi oficializada no dia 18 de dezembro de 2024, enquanto o Papão entrou mais de um ano antes, no dia 27 de outubro de 2023. A entrada na liga de futebol dará aos clubes o direito de receber parte da verba que o grupo receberá na primeira divisão, correspondente ao contrato de direitos de transmissão assinado com a Globo em março. Segundo o acordo, 3% do valor total é repassado para os membros do bloco na Série B.

A Libra é uma das iniciativas voltadas para a organização e unificação do futebol brasileiro, com o objetivo de criar um campeonato mais sustentável financeiramente. A liga busca um modelo de distribuição de receitas semelhante ao de grandes ligas europeias, garantindo maior previsibilidade econômica para os clubes.