CBF divulgal tabela das quartas de final da Copa Verde; Paysandu é o único representante do Pará

O Papão da Curuzu caminha a passos largos em busca do quinto troféu da Copa Verde. Já detentor do título de maior campeão do torneio, o clube paraense é o único do estado a seguir para as quartas de final, que já tem tabela definida pela CBF. Ao contrário das fases anteriores, a partir de agora, conforme anunciado pela instituição, os jogos serão de ida e volta.

O primeiro jogo entre Paysandu e Manaus-AM será disputado na próxima quarta-feira (12), às 20h, no Estádio Mangueirão. A data do segundo confronto ainda não foi definida, bem como o horário e o local. Os dois times conquistaram vaga na fase após derrotarem seus respectivos adversários.

O Papão sofreu, mas conseguiu passar pelo Porto Velho, garantindo a classificação nos pênaltis pelo placar de 5 a 4. Já o Manaus precisou encarar e vencer o Águia de Marabá, em outro emocionante duelo disputado na Arena da Amazônia, vencendo por 3 a 2.

O vencedor do confronto aguarda outra decisão, esta entre São Raimundo-RR e Amazonas. O time de Roraima, aliás, foi o responsável pela eliminação do Clube do Remo, na última quinta-feira (6). Compõem ainda a fase União Rondonópolis e Goiás, que jogam no mesmo dia, e Brasiliense e Vila Nova.

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde, tendo erguido a taça nos anos de 2016, 2018, 2022 e 2024, simplesmente o dobro de títulos do segundo colocado, o Cuiabá, vencedor nos anos de 2015 e 2019. Brasília, Brasiliense, Luverdense, Goiás e Remo aparecem na sequência com um título cada.