Após classificação na Copa Verde, Paysandu volta os olhares ao Parazão e mira clássico na 7ª rodada

Após a classificação apertada para as quartas de final da Copa Verde, o elenco do Paysandu volta as atenções para o Campeonato Paraense, onde o time entra em campo neste domingo (9), contra o Bragantino, fora de casa. Os bicolores observam no confronto a oportunidade ideal de retomar o caminho das vitórias e, quem sabe, assumir a liderança do certame.

Embora tenha garantido a classificação na Copa Verde, o Paysandu não é mais invicto no estadual. Na terceira rodada o time foi derrotado pelo Santa Rosa, deixando escapar a oportunidade de assumir a liderança do Parazão.

"Nosso foco é ir até Bragança e sairmos vitoriosos. Retomar o caminho das vitórias, já que viemos de uma derrota no Parazão. Acredito que será muito difícil, mas, estamos preparados e vamos melhorar. Temos que melhorar, porque o nosso foco é trazer os três pontos", cita o volante Matheus Vargas.

O defensor sabe que o desafio será "encardido", dadas as condições de jogo ofertadas na Pérola do Caeté. Entretanto, justificar o que nem aconteceu aparentemente não passa pelas pretensões dos bicolores.

"Sabemos das dificuldades de jogar no Diogão, mas vamos passar por cima disso. O Paysandu é muito grande para colocar dificuldade somente no estádio ou no adversário. Temos que focar no nosso. Estamos empenhados na recuperação do time e ontem, fizemos a recuperação. A partir de hoje o foco é total nessa partida", garante.

Hoje o Paysandu é o segundo colocado na tabela, com nove pontos em quatro jogos, um atrás do Remo, que vem a ser o adversário na sétima rodada. Ou seja, o grande tira-teima da primeira fase está cada vez mais próximo, afunilando as responsabilidades do elenco com o entrosamento e com a torcida.

"Os primeiros jogos são mais para pegar ritmo de jogo e finalizar a preparação saindo da pré-temporada. Agora, quando começa a fase de mata-mata, precisamos estar preparados. Tivemos muitas dificuldades contra o Porto Velho e vamos recuperar esses pontos. Agora vamos pensar no Bragantino, só depois no Re-Pa. Acredito que estaremos 100% logo", encerra o volante.