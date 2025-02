Paysandu tem pior defesa entre os líderes do Parazão e busca soluções para equilibrar o time

Apesar da segunda posição na tabela do Campeonato Paraense, o Paysandu ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa neste início de temporada. A equipe bicolor sofreu gols em todas as partidas disputadas até o momento e acumula números que acendem o sinal de alerta na Curuzu.

O sistema defensivo tem sido um problema recorrente. Em quatro jogos pelo Parazão, o Papão já sofreu seis gols. O número contrasta com o desempenho ofensivo, já que o time tem o segundo melhor ataque da competição, com 11 gols marcados, ficando atrás apenas do rival Remo, que balançou as redes 12 vezes. Para efeito de comparação, a defesa do lanterna da competição, o Capitão Poço, sofreu sete gols – apenas um a mais que o Lobo.

A oscilação defensiva ficou evidente nos dois últimos jogos do Papão. No estadual, a equipe foi derrotada pelo Santa Rosa por 2 a 1, resultado que impediu a liderança isolada da competição. Já na Copa Verde, contra o Porto Velho-RO, o Paysandu passou sufoco. Levou gol com cinco minutos de jogo e só conseguiu empatar aos 30 minutos do segundo tempo, com um gol do atacante Rossi. A classificação só veio nos pênaltis, após cobranças alternadas.

Setor defensivo sob análise

O técnico Márcio Oliveira tem trabalhado com um elenco que conta com seis zagueiros: Bryan Borges, Kevyn, Lucca Carvalho, Iarley, Luan Freitas e o uruguaio Yeferson Quintana. No entanto, o time ainda não conseguiu encontrar uma dupla titular confiável. Nos últimos três jogos, Quintana formou a zaga ao lado de Luan Freitas, mas a dupla não tem conseguido oferecer a solidez esperada.

A fragilidade defensiva do Paysandu pode ser explicada por alguns fatores. O principal deles é a recomposição defensiva, que não tem funcionado bem, principalmente quando o time perde a posse de bola no meio-campo. A equipe tem cedido espaços para contra-ataques e frequentemente se vê exposta diante dos adversários. Contra o Santa Rosa, por exemplo, os dois gols sofridos foram originados por erros na marcação.

O que pode mudar?

O Paysandu tem pouco tempo para corrigir os problemas defensivos antes do próximo compromisso pelo Parazão, contra o Bragantino, no próximo domingo (9), fora de casa. Uma das alternativas que Márcio Oliveira pode testar outros defensores, que ainda não tiveram muitas oportunidades na temporada, na tentativa de encontrar uma formação mais consistente.

Além disso, ajustes na compactação da equipe devem ser prioridade nos treinamentos. A defesa precisa de mais proteção do meio-campo, o que pode exigir uma mudança tática, como a entrada de um volante mais marcador para reforçar a contenção e dar mais segurança ao setor defensivo.

O atacante Rossi, que chegou como principal reforço e já deixou sua marca na Copa Verde e no Campeonato Paraense, reconheceu que o time tem enfrentado dificuldades. "A gente vem vencendo, mas não convencendo. Precisamos melhorar o coletivo", disse após a classificação contra o Porto Velho.