Sorteio da Copa do Brasil; veja quem são os adversários do Remo, Tuna e Águia de Marabá

A Copa do Brasil 2025 definiu nesta sexta-feira (7), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. São 80 clubes que iniciam a competição, com mais 12 que entram na terceira fase do torneio. Remo, Paysandu, Tuna Luso e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará, com o Papão da Curuzu entrando somente na terceira fase, pois é o atual campeão da Copa Verde.

Veja como ficaram os confrontos

Chave 1

ASA-AL x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Chave 2

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

Boavista-RJ x CSA-AL

Chave 3

União-MT x Vasco

Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Chave 4

Humaitá-AC x Operário-PR

CSE-AL x Tombense-MG

Chave 5

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Guarany-RS x Altos-PI

Chave 6

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Chave 7

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Chave 8

Sergipe-SE x Ceará-CE

Parnahyba-PI x Confiança-SE

Chave 9

Maringá-PR x Juventude-RS

União-TO x América-RN

Chave 10

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

Chave 11

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

Barcelona-BA x Athletic-MG

Chave 12

Maranhão-MA x Vitória-BA

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

Chave 13

Sousa-PB x RB Bragantino-SP

Oratório-AP x São José-RS

Chave 14

Operário-MS x Criciúma-SC

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

Chave 15

FC Cascavel-PR x América-MG

Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

Chave 16

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

Rio Branco VN-ES x Amazonas-AM

Chave 17

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Independência-AL x Manaus-AM

Chave 18

Trem-AP x Brusque-SC

Olaria-RJ x ABC-RN

Chave 19

Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ

Dourados-MS x Caxias-RS

Chave 20

Operário VG-MT x Sport-PE

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP