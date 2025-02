Sem gols! Paysandu e Bragantino empatam no Parazão 2025

Bragantino e Paysandu ficaram no 0 a 0 neste domingo (9), no estádio Diogão, em Bragança, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense 2025. Apesar do placar zerado, o jogo foi movimentado, com boas chances para os dois lados, especialmente para o Tubarão, que dominou as ações na segunda etapa.

Primeiro tempo equilibrado

O Paysandu começou mais ofensivo e chegou com perigo logo aos 4 minutos, quando o zagueiro Iarley cabeceou sem direção. O Bragantino respondeu e passou a criar mais oportunidades. Aos 20, Edicleber arriscou de fora da área e quase marcou.

Nicolas, do Paysandu, teve duas boas chances. Aos 33, tentou driblar o goleiro Vinícius, mas perdeu o ângulo para finalizar. Depois, aos 37, cabeceou por cima do gol. No fim do primeiro tempo, o Bragantino teve a melhor chance: Edicleber chutou forte e obrigou o goleiro Alisson, estreante do Papão, a fazer grande defesa. Nos acréscimos, Vinícius salvou o Tubarão em sequência de finalizações de Borasi e Leandro Vilela.

Assista aos melhores momentos

Bragantino pressiona, mas Paysandu segura o empate

Na volta do intervalo, o Bragantino cresceu no jogo e dominou as ações ofensivas. Canga quase abriu o placar de cabeça, e o time da casa pressionava o Paysandu, que se segurava na defesa.

O Papão só conseguiu assustar com Pedro Delvalle, que finalizou de fora da área aos 28 minutos, levando perigo ao gol de Vinícius. O Bragantino seguiu insistindo até o final, mas a defesa bicolor conseguiu evitar o gol dos donos da casa.

Nos minutos finais, o técnico Robson Melo fez várias mudanças no Tubarão, tentando dar novo fôlego ao time. O Paysandu também mexeu na equipe, buscando manter a organização defensiva. Apesar da pressão, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Tubarão no Parazão será contra o Cametá, no domingo (16), no estádio Municipal Orfelino Martins. Já o Paysandu vai encarar o Independente, na Curuzu, no sábado (15). Antes disso, o Bicola recebe o Manaus-AM, em partida válida pelas quartas de final da Copa Verde.