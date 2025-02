Paysandu anuncia contratação do treinador Luizinho Lopes para a sequência do Parazão

O Paysandu confirmou a contratação do treinador Luizinho Lopes para substituir Márcio Fernandes na sequência do Parazão, O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (10). Conforme informações do clube, o novo técnico vai chegar no início da noite.

Junto do novo treinador, o Bicola também anunciou o ex-goleiro do Papão Robson Agondi como auxiliar-técnico. O ex-jogador atuou na equipe entre a década de 1990 e início dos anos 2000.

Segundo informações do Paysandu, Luizinho e o novo auxiliar-técnico chegam em Belém na noite desta segunda-feira (10). A apresentação dos novos contratados está marcada para a próxima terça-feira (11), no estádio da Curuzu, onde o treinador vai comandar o seu primeiro treino no time bicolor.

Mesmo com poucos dias de trabalho, Luizinho já estará a frente do Papão no primeiro duelo das quartas de final da Copa Verde, que ocorre na quarta-feira (12), contra o Manaus-AM, às 20h, no Estádio Mangueirão.

Mais cedo, o Núcleo de Esportes de OLiberal informou que o nome do treinador era o mais cotado para assumir o comando do Bicola. Conforme apuração com uma fonte ligada ao clube bicolor, Luizinho já estava "apalavrado" com o Paysandu desde a última quinta-feira (6), após o jogo contra o Porto Velho-RO, na Copa Verde, onde a equipe sofreu para confirma a vaga na terceira fase do torneio.

Luizinho tem 43 anos é Campeão potiguar, amazonense e campeão da Recopa Catarinense, O último clube do técnico foi o Vila Nova-GO, onde disputou a Série B do Brasileirão. No Tigre, o treinador venceu 11 jogos, teve sete empates e oito derrotas. Na época, ele deixou o time na sexta colocação da tabela do campeonato, com 49 pontos.

Além do Vila, o novo comandante bicolor também comandou o Brusque-SC, o Confiança-SE, Manaus-AM, Treze-PI e América-RN.

Pela segunda vez, Luizinho vai substituir Márcio Fernandes. Quando assumiu o Vila Nova em 2024, ele também ficou no lugar do agora ex-treinador do Paysandu.