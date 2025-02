Paysandu encaminha contratação do treinador Luizinho Lopes para o lugar de Márcio Fernandes

De surpresa, o Paysandu anunciou a demissão do treinador Márcio Fernandes. A decisão foi tomada no último domingo (9), após o empate sem gols com o Bragantino, na quinta rodada do Campeonato Paraense. Para o lugar de Fernandes, o Papão já tem um nome encaminhado: Luizinho Lopes, ex-Vila Nova e Confiança-SE.

Conforme informações apuradas pela equipe do Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador já estava "apalavrado" com clube bicolor desde a última quinta-feira (6), após a classificação apertada do Papão nos pênaltis contra o Porto Velho-RO.

Ainda segundo a fonte, a diretoria bicolor aguardava um tropeço de Márcio Fernandes para efetivar a substituição.

Luizinho tem 43 anos e é natural do Rio Grande do Norte. Ele é parte da nova geração de treinadores no Brasil, com passagens por clubes como Brusque-SC, Manaus-AM, Confiança-SE, Treze-PI, América-RN e Vila Nova-GO, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, Luizinho também chegou ao Vila Nova para substituir Márcio Fernandes, que havia sido demitido do clube goiano após a derrota para o Paysandu na Copa Verde. No Vila Nova, Luizinho obteve 11 vitórias, sete empates e oito derrotas, com um aproveitamento superior a 50%. Na época, ele deixou o time na sexta colocação da tabela do campeonato, com 49 pontos.

Já Márcio Fernandes encerra a sua segunda passagem pela equipe bicolor com 11 vitória em 20 jogos. O técnico experiênte chegou no Bicola na reta final da Série B, com a missão de evitar o rebaixamento da equipe e conseguiu o objetivo. Com isso, o Paysandu renovou o contrato para 2025, mas o início pouco convincente acabou derrubando o treinador.

Além das 11 vitórias, Márcio Fernandes conseguiu quatro empates e perdeu cinco jogos no comando do Papão.

Se confirmada a contratação, Luizinho terá que lidar com problemas na defesa do time, brigar pela classificação na Copa Verde e pelo título do Parazão. Vale destacar que no próxima dia 23 de fevereiro, o Paysandu encara o Remo, no primeiro clássico Re-Pa do ano.