Após empate, Márcio Fernandes é demitido do Paysandu

O técnico Márcio Fernandes foi demitido do Paysandu. A informação foi confirmada na noite deste domingo (9), após o empate do Papão contra o Bragantino, em 1 a 1, pelo Parazão 2025.

Além do treinador, o auxiliar-técnico Marcinho também deixa o cargo.

Por meio de nota, o clube agradeceu a ambos pelos seus serviços prestados.

Márcio Fernandes deixa o Paysandu nesta segunda passagem com 11 vitórias em 20 partidas disputadas. No ano passado, ele conseguiu salvar a equipe bicolor do rebaixamento à Série C. No entanto, o treinador não resistiu ao desempenho oscilante da equipe no início da temporada.