Clube nordestino faz nova proposta por meia do Paysandu e diretoria bicolor recusa

O Paysandu vive um momento conturbado, com três empates em sequência, demissão do técnico Marcio Fernandes e contratação de Luizinho Lopes. Em meio a tudo isso, um dos jogadores do elenco bicolor vive um momento de indefinição na carreira. O meia Juninho, de 26 anos, voltou a receber propostas do ABC-RN, mas Paysandu recusa.

De acordo com fontes da reportagem, o Paysandu recebeu uma proposta pelo meia Juninho, novamente vinda do ABC, porém, o clube bicolor recusou a oferta feita pela equipe nordestina. O atleta tenta a sua liberação do Paysandu, porém, não recebe retorno por parte da diretoria alviceleste e o atleta segue insatisfeito no clube.

Com salário que gira em torno de R$ 13 mil no Paysandu, Juninho não está satisfeito com o tratamento que vem recebendo na Curuzu, em relação ao que outros jogadores. No ano passado e também no início do ano, Juninho foi alvo do ABC-RN, que tentou a sua contratação, porém, resolveu permanecer em Belém, no clube bicolor.

No Paysandu desde 2023, Juninho acumula títulos e com a camisa do Papão, como as conquistas do Parazão e Copa Verde no ano passado, além do acesso à Série B na temporada 2023. Já são 41 partidas vestindo a camisa do clube bicolor, com um gol marcado e três assistências. Nesta temporada foram quatro pelo Papão, todos entrando no segundo tempo.

Meia atuou quatro vezes nesta temporada pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Juninho é natural de Belém e iniciou a carreira na Desportiva Paraense, de Marituba (PA). Passou também pelo Capital-DF, São Francisco, Castanhal, Caeté, Tapajós, Amazônia Independente, S]ao Raimundo e Tuna, onde se destacou no Parazão de 2023. O Papão teve interesse no atleta nesta temporada e fechou com Juninho, comprando os direitos econômicos do atleta em dezembro de 2023. Juninho possui vínculo com o Papão até o final de 2025, porém, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe na metade desta temporada.