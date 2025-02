Após demissão, filho de Márcio Fernandes se despede do Paysandu e diz: 'Muitas provações'

Após a demissão do técnico Márcio Fernandes e de seu filho, Marcinho, que exercia a função de auxiliar técnico, Marcinho se despediu do Paysandu utilizando suas redes sociais. O filho de Márcio falou o quanto é difícil se despedir de um clube que possui um carinho grande e citou as dificuldades enfrentadas no clube, a luta contra o rebaixamento, a manutenção do clube na Segundona e a sequência interrompida de forma prematura no último domingo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em uma publicação no Instagram, Marcinho postou uma foto ao lado do pai, Márcio Fernandes e agradeceu ao clube pela acolhida. Marcinho fez questão de citar o corpo diretivo do Paysandu, além do staff e todos que fizeram parte dessa estadia de pai e filho em Belém nos últimos seis meses.

Leia na íntegra a despedida de Marcinho

“Nunca é fácil uma despedida, principalmente em um lugar tão especial, que sempre nos acolheu bem. Nesses últimos 6 meses, passamos por muitas provações. Um trabalho que classifico como um dos mais desafiadores da minha carreira. Conseguimos com todas as dificuldades, a manutenção na série B. Foram 13 jogos, sendo 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Iniciamos o ano, com a dificuldade de formar uma equipe nova e já no primeiro mês conseguimos levantar um título da copa Grão-Pará. Saímos com 62% de aproveitamento (o melhor dos últimos 10 anos), com o time classificado no campeonato paraense com três rodadas de antecedência e como o único representante paraense na segunda fase da Copa Verde.

Com tudo isso, queria agradecer a todas as pessoas que fizeram parte de toda essa história, aos profissionais do clube que nos deram todo apoio e base para seguir, a nossa comissão técnica que trabalhou duro todos os dias e a todo o corpo diretivo do clube. Seguirei sempre na torcida”, publicou.

VEJA MAIS

Velho conhecido na Curuzu

Essa é a segunda passagem de Márcio Fernandes no Paysandu. A primeira ocorreu na temporada de 2022. Márcio teve seu contrato estendido com o clube bicolor e foi dispensado, já em 2023, após o Papão ser eliminado na semifinal do Campeonato Paraense pelo Águia de Marabá, no Mangueirão.

O retorno de Márcio ao Paysandu ocorreu após a demissão do técnico Hélio dos Anjos, no mês de setembro, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Márcio pegou o Papão em crise e correndo sérios riscos de ser rebaixado para a Série B, mas conseguiu reverter a situação e conseguiu manter o clube paraense Segundona.