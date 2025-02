Novo técnico do Paysandu, Luizinho Lopes será apresentado oficialmente nesta terça-feira (11)

O novo treinador do Paysandu, Luizinho Lopes, desembarcou na capital paraense na noite da última segunda-feira (10), horas depois de ser anunciado para ocupar o lugar deixado por Márcio Fernandes, demitido no último domingo (9). Com a agenda do Papão cheia, o técnico será apresentado nesta terça-feira (11), na Curuzu.

A apresentação de Luizinho ocorrerá logo após o seu primeiro treino no comando do clube. Além dele, o auxiliar-técnico Robson Agondi, ex-goleiro do Paysandu, também será apresentado oficialmente.

Mesmo com o pouco tempo de trabalho, Luizinho e Robson irão comandar a equipe bicolor na próxima partida do Paysandu, válida pelas quartas de final da Copa Verde. O Bicola enfrentará o Manaus–AM na Curuzu, às 20h, na quinta-feira (13).

Luizinho chega com a missão de reestruturar a equipe bicolor para que o time volte a atuar bem. O novo treinador substitui Márcio Fernandes, dispensado do clube logo após o empate sem gols contra o Bragantino no último domingo (9).

"Acabei de chegar e estou muito feliz e motivado com a oportunidade, sabendo também da grande responsabilidade que terei daqui para frente", disse Luizinho durante sua chegada a Belém.

O novo comandante do Papão tem passagens por vários times do futebol brasileiro, como o Confiança-SE e o Vila Nova, seu último clube, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.