Após trocar técnico, Paysandu anuncia mudanças nos jogos contra Manaus e Independente

O Paysandu informou na tarde desta segunda-feira (10), que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), notificou o clube sobre mudança na partida contra o Manaus-AM, pelas quartas da Copa Verde, além disso implicar em alterações em jogo contra o Independente de Tucuruí, pelo Parazão.

A partida entre Paysandu x Manaus, pelas quartas de finais da Copa Verde, que estava marcada para quarta-feira (12), no Mangueirão, passou para a quinta-feira (13), na Curuzu, permanecendo o horário de 20h.

Outra partida do Papão, dessa vez pelo Campeonato Paraense, sofreu alterações. O jogo entre Paysandu x Independente de Tucuruí, que estava marcado para o domingo (16), às 17h, na Curuzu, passou para a segunda-feira (17), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. De acordo com o Paysandu, a mudança já foi homologada pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

O Paysandu volta a jogar na Curuzu, após muitas reclamações por parte dos atletas do próprio clube, em relação às condições do gramado do estádio bicolor. Após a classificação do Papão diante do Porto Velho-RO, nos pênaltis, depois do empate em, 1 a 1 no tempo normal, o atacante Rossi e o meio-campista Matheus Vargas, reclamaram publicamente das péssimas condições do gramado da Curuzu.