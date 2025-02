Parceria entre Tuna e Defensoria Pública garante ingressos gratuitos para jovens em vulnerabilidade

Uma parceria entre a Federação Paraense de Futebol (FPF), a Defensoria Pública do Estado e a Tuna Luso está garantindo o acesso de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade aos jogos do clube.

Os ingressos serão destinados aos jovens atendidos pelo Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente (Naeca), inicialmente contemplando duas instituições: a Unidade de Atendimento Dulce Accioli e a Unidade Esperança, localizada no distrito de Icoaraci.

Gratuidades garantidas

Além dos jovens atendidos pelo Naeca, crianças de 0 a 11 anos e idosos também têm direito à gratuidade nos ingressos, mediante apresentação de documento oficial com foto. Para o jogo contra o Remo, a retirada dos ingressos infantis deve ser feita na sede do clube, na Almirante Barroso, 4110, das 9h às 12h. Já os idosos podem retirar seus ingressos nesta sexta-feira (7), das 14h às 17h, no mesmo local.

Tuna e Remo se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Paraense neste domingo (9), às 18h, no estádio Mangueirão. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.