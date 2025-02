Parazão: Tuna deixa escapar vitória sobre o Castanhal; confira outros resultados

A sexta rodada do Campeonato Paraense está quase completa, restando apenas o confronto entre Paysandu e Independente, que será disputado na segunda-feira (17). No entanto, os resultados já definiram um nome nas quartas de final: o Remo é o primeiro clube matematicamente classificado para a próxima fase da competição. Os jogos deste fim de semana mexeram na tábua classificatória e embolaram a luta pela classificação.

Neste domingo (16), o Capitão Poço finalmente conquistou sua primeira vitória no Parazão ao vencer o São Francisco por 2 a 0, jogando diante de sua torcida. Com gols de Natan e Sandro, a equipe subiu para a sexta posição, com nove pontos, deixando o Leão Santareno na lanterna do Parazão.

O jogo mais disputado aconteceu em Castanhal, onde o time da casa arrancou um empate heroico contra a Tuna Luso. A Águia Guerreira abriu 2 a 0 com Jayme e Edgo, mas o Japiim mostrou poder de reação e conseguiu igualar o placar nos minutos finais, com gols de Wendell e Bilau. O Castanhal segue invicto e ocupa a quinta posição, com 10 pontos, enquanto a Tuna caiu para sétimo, somando oito.

Já o Bragantino mostrou sua força fora de casa ao bater o Cametá por 2 a 0, com gols de Ramonzinho e Debu. A vitória coloca o Tubarão muito perto da classificação, podendo garantir vaga ainda nesta rodada, dependendo do resultado do Independente. O time de Bragança assumiu a vice-liderança, com 13 pontos, enquanto o Cametá fecha o G-8, com sete.

Agora, os olhos se voltam para o duelo entre Paysandu e Independente, que fecha a rodada nesta segunda-feira. O Papão tenta se aproximar dos líderes, enquanto o Galo Elétrico luta para seguir na zona de classificação.