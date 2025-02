Águia de Marabá vence Caeté e sobe na tabela do Parazão 2025

O Águia de Marabá conquistou mais uma vitória no Campeonato Paraense de 2025 ao derrotar o Caeté por 1 a 0 na tarde deste sábado (15), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O único gol da partida foi marcado por Baraka, aos 20 minutos do segundo tempo, em uma jogada de bola parada, garantindo mais três pontos para o Azulão.

Com o resultado, o Águia de Marabá sobe na tabela e se aproxima da zona de classificação para a próxima fase. O Caeté, por sua vez, segue em situação complicada na competição, precisando de bons resultados nas próximas rodadas para evitar a parte de baixo da tabela.

A partida



O duelo foi movimentado, apesar do placar magro. O primeiro tempo teve menos oportunidades, com as defesas levando vantagem sobre os ataques. As equipes buscaram criar jogadas, mas esbarraram na marcação adversária e na falta de efetividade nas finalizações.

Na segunda etapa, o Águia voltou melhor e começou a pressionar o Caeté. A insistência foi recompensada aos 20 minutos, quando Baraka aproveitou uma sobra na área após uma cobrança de falta e marcou o gol, de cabeça, que colocou o Azulão na frente.

Após o gol, o Águia administrou a vantagem, controlando o jogo e evitando as investidas do Caeté, que tentou reagir, mas sem sucesso. O apito final confirmou a vitória marabaense e a festa da torcida no Zinho Oliveira.

Com a vitória, o time de Marabá subiu para a 6ª posição na tabela, com 7 pontos, embora ainda com um saldo negativo de -1 gols. Por outro lado, o Caeté segue ocupando a penúltima posição, com apenas 3 pontos e um saldo negativo de -4 gols.

Próximos jogos



Na sequência do estadual, o Águia de Marabá volta a campo no próximo sábado (22), quando enfrenta o Independente, às 17h, novamente no estádio Zinho Oliveira. Já o Caeté busca a recuperação diante do Santa Rosa, no mesmo dia, às 15h30, em Augusto Corrêa.