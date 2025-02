Em busca da classificação, Águia de Marabá encara o Fluminense no Mangueirão pela Copa do Brasil

Em uma missão difícil, o Águia de Marabá recebe o Fluminense nesta quarta-feira (26), no estádio Mangueirão, às 19h30, em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O time marabaense busca um resultado histórico diante do Tricolor Carioca para avançar no torneio.

Este é o terceiro ano consecutivo em que o Azulão disputa a Copa do Brasil. A equipe fez campanhas históricas nas duas últimas edições, chegando até a terceira fase do torneio. Em 2023, o Águia caiu diante do Fortaleza, após ter passado pelo Botafogo-SP e pelo Goiás-GO. Já em 2024, a eliminação veio diante do São Paulo, depois de vitórias sobre o Coritiba e o Capital.

Neste ano, o objetivo é o mesmo: chegar o mais longe possível no torneio. Contudo, logo na primeira fase, a equipe vai encarar o poderoso Fluminense e terá uma missão no minímo complicada. Este será o segundo confronto entre os times na primeira etapa da Copa do Brasil.

O primeiro encontro entre as equipes no torneio foi em 2009, quando o Águia venceu em Belém, no Mangueirão, pelo placar de 2 a 1, mas foi derrotado no Maracanã, no Rio de Janeiro, por 3 a 0, sendo eliminado pelo clube carioca.

Neste ano, a disputa será em partida única, sem vantagem do empate para o visitante. Com isso, caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Águia de Marabá não vive um excelente início de temporada. Porém, com altos e baixos, o time conseguiu se classificar para a segunda fase do Campeonato Paraense, na quinta colocação. Do outro lado, com mais investimentos e tradição no futebol brasileiro, o Tricolor carioca está garantido na semifinal do Cariocão.

Inicialmente, o Águia de Marabá solicitou que a partida fosse realizada no Rosenão, em Parauapebas. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido, pois os prazos para adequações estruturais e entrega da documentação não foram cumpridos. Com isso, a partida foi confirmada para o Mangueirão.

Com a classificação, está em jogo uma cota milionária de R$ 1 milhão para o Azulão. Já para o Fluminense, clube da Série A do futebol brasileiro, o valor é de R$ 1.874.250.

A partida entre o Águia de Marabá e o Fluminense ocorre nesta quarta-feira (26), às 19h30, no Mangueirão. O duelo terá transmissão de OLiberal.com.