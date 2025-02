Adversário do Remo na Copa do Brasil, GAS possui jogadores ex-Papão e Leão; veja a lista

O Remo estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da competição nacional. O jogo vale R$ 1,3 milhão ao clube azulino, que tenta apagar o vexame ocorrido na Copa Verde, quando foi eliminado também na primeira fase. O adversário do Leão, conhecido como GAS, está recheado de jogadores que passaram pelo futebol paraense.

O GAS possui no elenco 17 jogadores que passaram pelo futebol paraense, alguns deles já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu, além de ter conquistado títulos pela dupla Re-Pa. Veja alguns atletas que fazem parte do GAS, clube que irá enfrentar o Leão Azul, na Copa do Brasil.

Jogadores do GAS que já atuaram no futebol paraense

Goleiro Matheus Melo – com 29 anos, atuou na Tuna, São Raimundo, Desportiva Paraense, Esmac, Carajás, esteve no grupo do Águia que conquistou o título do Parazão em 2023, além de ter defendido o Independente de Tucuruí.

– com 29 anos, atuou na Tuna, São Raimundo, Desportiva Paraense, Esmac, Carajás, esteve no grupo do Águia que conquistou o título do Parazão em 2023, além de ter defendido o Independente de Tucuruí. Zagueiro Gabriel Gonçalves – com 32 anos, cria da base do Remo, ele atuou por vários clubes do Estado do Pará, como Santa Rosa, Vênus, Sport Belém e Bragantino.

– com 32 anos, cria da base do Remo, ele atuou por vários clubes do Estado do Pará, como Santa Rosa, Vênus, Sport Belém e Bragantino. Zagueiro Mateus Lopes – com 23 anos, cria das categorias de base do Paysandu, atuou na equipe profissional nas temporadas de 2020 e 2021. Defendeu o Capitão Poço, Caeté, Bragantino e Pedreira.

– com 23 anos, cria das categorias de base do Paysandu, atuou na equipe profissional nas temporadas de 2020 e 2021. Defendeu o Capitão Poço, Caeté, Bragantino e Pedreira. Zagueiro Gabriel Lisboa – com 24 anos, jogou no Paraense, Tuna Luso, Vênus, São Raimundo e esteve no Independente Tucuruí em 2024.

– com 24 anos, jogou no Paraense, Tuna Luso, Vênus, São Raimundo e esteve no Independente Tucuruí em 2024. Zagueiro Romário – com 35 anos, fez carreira no futebol paraense e jogou pelo Remo na temporada 2018 e defendeu clubes como o Gavião Kyikatejê, Bragantino, Parauapebas, Tuna Luso, Capitão Poço, Caeté e Carajás.

– com 35 anos, fez carreira no futebol paraense e jogou pelo Remo na temporada 2018 e defendeu clubes como o Gavião Kyikatejê, Bragantino, Parauapebas, Tuna Luso, Capitão Poço, Caeté e Carajás. Lateral-direito Vitinho – com 21 anos, iniciou a carreira na Desportiva Paraense, defendeu o Caeté, Tuna e Independente Tucuruí.

– com 21 anos, iniciou a carreira na Desportiva Paraense, defendeu o Caeté, Tuna e Independente Tucuruí. Lateral-esquerdo Júnior Morango – com 23 anos, passou pelo futebol paraense e atuou por vários clubes, como Carajás, Esmac, Paragominas, Capitão Poço, São Raimundo, Tuna Luso e Independente Tucuruí.

– com 23 anos, passou pelo futebol paraense e atuou por vários clubes, como Carajás, Esmac, Paragominas, Capitão Poço, São Raimundo, Tuna Luso e Independente Tucuruí. Meia Maradá – com 23 anos, atuou pelo Bragantino, Pedreira, Vênus e também Independente Tucuruí.

– com 23 anos, atuou pelo Bragantino, Pedreira, Vênus e também Independente Tucuruí. Meia Alisson Zizao – com 26 anos, é cria das categorias de base do Paysandu. Defendeu também o Sport Belém, Carajás, Cametá, além de Tuna e Independente Tucuruí.

– com 26 anos, é cria das categorias de base do Paysandu. Defendeu também o Sport Belém, Carajás, Cametá, além de Tuna e Independente Tucuruí. Meia Juninho – com 28 anos, fez parte do grupo do Paysandu que foi campeão paraense em 2017 e atuou por vários clubes do Estado, como Águia de Marabá, Castanhal, Tuna Luso, São Francisco, Tapajós, Amazônia Independente, Cametá e São Raimundo.

– com 28 anos, fez parte do grupo do Paysandu que foi campeão paraense em 2017 e atuou por vários clubes do Estado, como Águia de Marabá, Castanhal, Tuna Luso, São Francisco, Tapajós, Amazônia Independente, Cametá e São Raimundo. Meia Marquinhos – com 28 anos, é cria das categorias de base do Paysandu. Fez parte do elenco bicolor que conquistou os títulos do Parazão de 2016 e 2017, além de ter passado pelo Águia, Tuna Luso, Pinheirense, São Raimundo e Pedreira.

– com 28 anos, é cria das categorias de base do Paysandu. Fez parte do elenco bicolor que conquistou os títulos do Parazão de 2016 e 2017, além de ter passado pelo Águia, Tuna Luso, Pinheirense, São Raimundo e Pedreira. Meia Genilson – com 23 anos, passou pelo futebol paraense e defendeu as cores do Bragantino, Caeté, Tuna Luso e Capitão Poço.

– com 23 anos, passou pelo futebol paraense e defendeu as cores do Bragantino, Caeté, Tuna Luso e Capitão Poço. Volante Wellington Pará – com 26 anos, iniciou a carreira na base do Paysandu. Jogou na Tuna Luso, Tapajós e Bragantino.

– com 26 anos, iniciou a carreira na base do Paysandu. Jogou na Tuna Luso, Tapajós e Bragantino. Meia Derlan – com 35 anos, natural de Castanhal (PA), passou por vários clubes paraenses na carreira, como São Raimundo, Parauapebas, Castanhal, Izabelense, Tapajós e Pedreira.

– com 35 anos, natural de Castanhal (PA), passou por vários clubes paraenses na carreira, como São Raimundo, Parauapebas, Castanhal, Izabelense, Tapajós e Pedreira. Meia Raílson – com 33 anos, atuou no futebol paraense defendendo o Independente de Tucuruí, Carajás e Tuna Luso.

– com 33 anos, atuou no futebol paraense defendendo o Independente de Tucuruí, Carajás e Tuna Luso. Atacante Victor Diniz – com 23 anos, foi revelado pelo Paysandu, conquistou o título do Parazão em 2020. Além do Papão, defendeu a Tuna Luso Brasileira.

– com 23 anos, foi revelado pelo Paysandu, conquistou o título do Parazão em 2020. Além do Papão, defendeu a Tuna Luso Brasileira. Atacante Arian Taperaçu – com 24 anos, defendeu o Bragantino, Tapajós, Itupiranga, Altamira, além do Independente Tucuruí, Capitão Poço e Santa Rosa.