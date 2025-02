Remo chega em Roraima para enfrentar o GAS pela primeira fase da Copa do Brasil

O Remo já está em Roraima onde vai encarar o GAS-RR pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida ocorre na próxima quarta-feira (26), às 20h30. Sem descanso após o clássico Re-Pa, o Leão Azul deixou a capital paraense na noite da última segunda-feira (24). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Por meio dos stories do Instagram, o clube azulino publicou um vídeo com a chegada dos atletas à cidade. Ainda no aeroporto, alguns jogadores foram recepcionados por torcedores locais.

Conforme a programação divulgada pelo Leão Azul, nesta terça-feira (25), o time fará o último treino antes da partida decisiva contra o GAS. O treinamento está marcado para as 16h, no CT do Atlético Roraima.

Entre os paraenses, o Remo é o único que disputa a primeira rodada longe de casa. Apesar de o adversário ser pouco conhecido, toda atenção será necessária para o duelo, que será disputado em jogo único, sem vantagem de empate para o visitante. Por conta disso, o time de Rodrigo Santana não teve descanso após o Re-Pa e também fez trabalhos no campo, em Belém.

Mesmo com a liderança e invencibilidade no Campeonato Paraense, o Remo vai pressionado para conquistar a classificação para a segunda fase do torneio. Além do empate amargo contra o Paysandu no último domingo, a equipe azulina sofreu a eliminação na Copa Verde na estreia, diante do São Raimundo-RR.

Assim, para não sofrer a segunda eliminação em estreias do ano, o time precisa voltar para a casa com a vaga na bagagem.

O jogo entre GAS-RR e Remo ocorre na próxima quarta-feira (26), às 19h30, no estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista, Roraima. A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.