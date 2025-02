Técnico do Remo, Rodrigo Santana, explica substituição de Kadu no clássico Re-Pa: 'Ganhar força'

Durante o clássico Re-Pa, uma substituição realizada pelo treinador Rodrigo Santana gerou dúvida na torcida do Remo. O lateral Kadu, revelação da base azulina, deixou o campo no segundo tempo, dando lugar a Marcelinho. Após o empate por 1 a 1 contra o Paysandu, o técnico azulino comentou a modificação e explicou que a troca foi motivada apenas por questões físicas.

"O Kadu tem muito potencial, ficamos muito felizes. Ele não sentiu o clássico e foi muito bem na partida. No entanto, após os 30 minutos, pedimos aos nossos fisiologistas que analisassem quem já estava sentindo mais o desgaste do jogo. Quando fizemos o gol, o Paysandu voltou a insistir nas bolas aéreas, e o Kadu já apresentava sinais de cansaço. Sabemos que o Marcelinho tem uma presença mais imponente nas jogadas aéreas do que o Kadu, então a mudança foi mais por desgaste. Temos um jogo na quarta-feira, e foi uma escolha para ganhar força pela lateral", justificou Rodrigo Santana.

O jovem lateral-direito conquistou a torcida azulina pelas boas atuações com a camisa do Remo nesta temporada. O jogador de 19 anos é cria da base do clube e subiu para o profissional em 2024, mas, devido a uma lesão, ficou uma temporada sem jogar, estreando apenas neste ano.

Além de Kadu, outro destaque do elenco azulino é o atacante Adaílton, que já marcou quatro gols no Parazão. Na coletiva, Rodrigo Santana reforçou a importância do atleta para o time, mas destacou que ainda não pode utilizá-lo como titular, pois ele é sua principal arma no banco de reservas.

"Todos gostam do Adaílton, eu também gosto. Mas qual jogador temos com as características dele para começar jogando e, caso ele canse, termos outra opção com a mesma força?", questionou o treinador.

"É evidente que ele é um titular, mas também é uma arma muito forte que tenho no banco para o segundo tempo. Eu sei que posso utilizá-lo desde o início, mas ele ainda está se adaptando. Estava parado há quase três meses, então está ganhando ritmo e confiança. Se ele me garantir que consegue manter essa intensidade por 90 minutos, com certeza será titular. No entanto, ele é uma possibilidade de mudança de jogo. Se eu usar todas as minhas forças no primeiro tempo e algo der errado no segundo, não terei outro jogador com suas características", completou Rodrigo Santana.

Adaílton foi o autor do gol azulino no clássico contra o Paysandu, no último domingo (23). Com a entrada do atacante no segundo tempo, o desempenho do Remo melhorou e possibilitou a reação. No entanto, a vitória escapou no último minuto, quando Giovanni empatou o duelo, válido pela sétima rodada do Parazão.

O Remo volta a campo na quarta-feira (26) para enfrentar o GAS-RR, em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil.