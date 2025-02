Com o Mangueirão lotado, Remo e Paysandu empatam no primeiro clássico Re-Pa do ano

Em um clássico marcado pelo duelo de mosaicos nas arquibancadas, o Remo e Paysandu empataram por 1 a 1 neste domingo (23), com o Mangueirão lotado. A partida foi válida pela sétima rodada do Campeonato Paraense. O gol da vitória foi marcado por Adaílton, de pênalti, e Geovanni, que marcou no último minuto do jogo para salvar o Papão.

Com o resultado, o Paysandu chega a nove jogos de invencibilidade em clássicos Re-Pa. A última vitória do Remo foi em março de 2023, na partida de ida da semifinal da Copa Verde.

O Remo segue na liderança do campeonato, com 17 pontos e invicto. O Paysandu vem logo atrás com 14 pontos.

O próximo compromisso do Remo será na última rodada do Parazão, contra Cametá. Já o Paysandu vai encarar o Castanhal. Os jogos ainda não possuem datas e nem horários definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Contudo, antes de encerrar a primeira fase do campeonato, o Papão encara o Manaus-AM na quarta-feira (26), na Arena Amazônia, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Verde.

Confira o lance a lance da partida

Primeiro tempo

Antes mesmo da bola rolar, a disputa já começou. Nas arquibancadas lotadas do Mangueirão, a torcida das duas equipes fez um duelo de mosaicos e empurrou os clubes no primeiro Re-Pa da temporada.

Dentro de campo, os times iniciaram o duelo com um jogo mais pegado e tenso dos dois lados, sem chances claras para ambos. O Remo teve bons momentos no início, com o controle da bola e presença no ataque bicolor. Já o Papão, escalado para ter uma postura mais agressiva, com Marlon no lugar de Espinoza e o retorno de Borasi, aos poucos foi entrando no jogo e incomodando a defesa do Leão Azul. Contudo, sem efetividade.

Por volta dos 30 minutos, uma grande confusão tomou conta do jogo. A briga começou por conta de um lance entre Pavani e Borasi. O jogador bicolor reclamou de uma cotovelada do azulino.

Com isso, jogadores do Papão foram para cima do jogador do Leão e Marcelo Rangel entrou para defender o atleta. Assim, a confusão foi iniciada e envolveu até o banco de reservas. O árbitro distribuiu cartões amarelos e a partida foi retomada.

De volta ao jogo, o Remo conseguiu um belo contra-ataque com Felipe Vizeu. O jogador azulino recebeu no meio de campo e carregou até a entrada da grande área, mas foi desarmado pela defesa bicolor. Em resposta, Matheus Vargas cruzou na área para Nicolas, que subiu no meio de dois marcadores, mas cabeceou para fora.

O Paysandu conseguiu controlar a posse de bola, enquanto o Leão Azul tentava furar a defesa do Bicola com jogadas rápidas. Na reta final, Alan Rodriguez teve uma grande chance de marcar o primeiro gol da partida. Após cruzamento de Kadu, a bola sobrou para o lateral, que furou e perdeu a oportunidade de abrir o placar.

Veja a galeria de fotos

re-pa parazão 2025 Cristino Martins / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal Confusão tomou conta do campo no primeiro tempo Cláudio Pinheiro / OLiberal Cristino Martins / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal Cláudio Pinheiro / OLiberal

Apesar da intensidade e criação dos dois lados, as equipes não tiveram tanto cuidado na hora da finalização e foram para o intervalo sem marcar.

Segundo tempo

A parte final do Re-Pa começou intensa, sem modificações nas duas equipes e com oportunidades para ambos os lados. Para os bicolores, Borasi teve a chance ao ficar livre na grande área, mas o chute foi muito alto e passou por cima da trave azulina.

Já para o Leão Azul, Felipe Vizeu tentou uma bicicleta após receber cruzamento na área e parou Matheus Nogueira.

O Paysandu, assim como em boa parte do primeiro tempo, começou a gostar mais do jogo e apresentou uma ligeira melhora em relação ao Remo. A equipe conseguia controlar melhor a bola e assustar a defesa azulina.

Em um desses momentos, Rossi quase marcou após receber um cruzamento de Borasi. O jogador dominou e chutou no canto da trave. O goleiro azulino se esticou e mandou a bola para fora, salvando o Leão Azul.

Para mudar o cenário do jogo, Rodrigo Santana colocou Adaílton e Pedro Castro nos lugares de Pedro Rocha e Dodô, respectivamente. Com isso, o Leão ganhou mais gás no ataque e começou a pressionar o time bicolor.

Com Jaderson e Adaílton, o clube azulino quase abriu o placar. Apesar da melhora do Remo, o Papão não se rendeu. Matheus Vargas teve a chance de abrir o placar de voleio, mas a bola subiu muito.

Assim, o primeiro gol do clássico saiu de pênalti. Jaderson fez um belo lançamento para Felipe Vizeu, que dominou, mas, ao tentar finalizar, Matheus Nogueira chegou atrasado, derrubou o atleta azulino e o árbitro marcou a penalidade máxima.

Na cobrança, Adaílton bateu bem e abriu o placar no Mangueirão, para o delírio do Fenômeno Azul. Este foi o quarto gol do atacante na temporada e o terceiro no Parazão.

Remo vencia o clássico até o último minuto (Cristino Martins / OLiberal)

Com o gol, o Remo cresceu ainda mais na partida, assustando a defesa bicolor. Apesar disso, o time de Luizinho Lopes não desistiu e buscou o empate, que veio no último minuto do jogo.

Giovanni aproveitou a sobra, teve espaço e chutou. A bola desviou no peito de Rafael Castro; o goleiro do Remo caiu para um lado, e a bola foi para o outro. Gol do Papão, tudo igual.

No ataque, Cavalleri recebeu pela esquerda e cruzou. Klaus afastou o perigo da trave azulina, mas a sobra ficou com Giovanni, que, mesmo de longe, chutou para o gol. A bola acabou desviando em Rafael Castro, tirando Rangel do lance e indo para o fundo da rede. 1 a 1 no Mangueirão, sem chance de resposta do Leão Azul.

Ficha técnica

Campeonato Paraense - 7ª rodada

Remo x Paysandu

Data: 23/02/2025

Hora: 17h

Local: Mangueirão-PA

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Fábio Pereira (TO)

Cartão Amarelo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Pavani (Remo); Quintana, Leandro Vilela e Nicolas (Paysandu)

Remo: Marcelo Rangel, Kadu (Marcelinho), Rafael Castro, Klaus, Sávio, Alan Rodríguez (Reynaldo), Jaderson, Pavani (Alvariño), Dodô (Pedro Castro), Pedro Rocha (Adaílton), Felipe Vizeu

Técnico: Rodrigo Santana

Paysandu: Matheus Nogueira, Bryan Borges (Edilson), Quintana, Ramón Martínez, PK, Leandro Vilela (Juninho), Matheus Vargas, Marlon (Cavalleri), Rossi (Marcelinho), Borasi (Giovanni), Nicolas

Técnico: Luizinho Lopes