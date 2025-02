Técnico do Paysandu avalia Re-Pa e diz que time foi 'protagonista' e que não pode comemorar empate

O empate em 1 a 1 no primeiro clássico Re-Pa de 2025 agradou o técnico do Papão Luizinho Lopes. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante bicolor deixou claro que o Papão não deveria perder o jogo pelo que foi apresentado pela equipe em campo. O novo treinador do Paaysandu citou a importância da consistência da equipe no clássico e parabenizou os jogadores pelo empenho.

“O que mais me alegrou no dia de hoje foi o equilíbrio na partida. Tivemos grande parte do tempo consistente e o time passou a ter uma postura que queremos, exemplo, quando tomamos o gol e colocamos a bola no chão e continuamos jogando como iniciamos. Temos muitas coisas boas para tirar dessa partida não podemos nos contentarmos com o empate, mas para início do trabalho [está bom]”, disse.

Luizinho Lopes afirmou que o Paysandu teve o papel de protagonista no clássico e que mereceu uma sorte melhor, mesmo com o Remo também tendo chances de vencer. Para o comandante alviceleste, faltou o Papão ser eficaz para sair vitorioso e exaltou a atuação do goleiro do Remo, Marcelo Rangel.

“Acredito que se nós não tivéssemos empatados, nós não merecíamos ter perdido e entendo que o futebol não é esporte de merecimento, pois a bola tem que bater na rede para vencer a partida, mas tivemos muito bem na partida, tivemos uma postura de protagonista no jogo, mesmo não vencendo. Tivemos mais de 65% de posse de bola, finalizamos mais, mesmo não tendo feito gols, nós criamos para vencer e não fomos eficazes, mas infelizmente não concluímos ao gol boas oportunidades, finalizando de dentro e de fora da área, com o goleiro deles muito feliz na partida”, falou.

O técnico bicolor comentou sobre a forma como Paysandu atuou, com volume, pressionando o adversário e ressaltou que a primeira etapa foi com finalizações escassas.

“Tivemos um primeiro tempo com volume, com uma postura impositiva, mas como o adversário possui um time vertical e pra frente, nos agrediu três vezes, mas tínhamos a posse, postura de protagonista, nós triangulávamos e faltava a finalização das jogadas”, avaliou.

Para Luizinho Lopes, o segundo tempo foi muito mais produtivo pelo Paysandu. O técnico afirmou estar otimista com a evolução da equipe para o restante da temporada e citou a linda festa pela torcida bicolor no Colosso do Bengui.

“Já no segundo concluímos com êxito, tivemos mais repetições de jogadas, porém não conseguimos fazer mais gols. Estou otimista com a evolução da equipe e parabenizar a torcida, que fez uma festa linda. Fiquei extremamente emocionado, nós não estamos aqui comemorando empate, estamos felizes pela postura e a mensagem que passamos ao torcedor, de uma equipe consciente para jogar e marcar”, finalizou.