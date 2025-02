Disputa nas arquibancadas! Torcidas de Remo e Paysandu fazem duelo de mosaicos no Re-Pa

No primeiro Re-Pa do ano, as torcidas de Remo e Paysandu deram um show. Os torcedores das duas equipes fizeram um verdadeiro duelo de mosaicos nas arquibancadas lotadas do Mangueirão.

Do lado do Leão Azul, no mosaico tradicional, os torcedores azulinos escreveram a frase "Fenômeno Azul", nas cores azul e branco. Além disso, durante a execução do hino nacional, a torcida levantou um bandeirão, que cobriu toda a arquibancada do lado A.

A torcida azulina ainda foi além e exibiu outro mosaico, com o escudo do clube azulino e o mascote da equipe, o Leão.

Já os bicolores começaram a festa com o Lobo. No segundo momento, a torcida exibiu outro lobo em 3D, com uma taça do Campeonato Paraense ao lado. Nas arquibancadas, os torcedores formaram a frase "50 vezes campeão paraense".

A torcida do Paysandu ainda exibiu um bandeirão, que tomou conta de toda a arquibancada.