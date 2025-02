Heróis e vilões: Veja quem foram os destaques positivos e negativos do primeiro Re-Pa de 2025

Remo e Paysandu empataram em 1 a 1 na noite deste domingo (23), pela 7ª rodada do Campeonato Paraense, no Mangueirão, em confronto que deixou um sabor amargo para o torcedor azulino. Afinal, o Leão vencia a partida até o minuto 51 do segundo tempo, quando Giovanni marcou para o Lobo no último lance do jogo. O resultado fez com que remistas e alvicelestes buscassem heróis e vilões para entender o que aconteceu em campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Do lado do Remo, não há muita discussão sobre quem foram os principais jogadores da equipe. Marcelo Rangel e Adailton foram destaques remistas e peças fundamentais para que o Leão não saísse de campo derrotado. O goleiro fez, pelo menos, três defesas importantes quando o placar ainda estava zerado. Já o atacante deu mais gás ao setor ofensivo do Time de Periçá e ainda marcou o gol azulino no jogo.

VEJA MAIS

Por outro lado, Alan Rodríguez e Felipe Vizeu podem ser vistos como "vilões" remistas no jogo. Vizeu não conseguiu encaixar boas sequências de jogada, apesar de ter sofrido o pênalti convertido por Adailton. O camisa 33, costumeiramente, tomava decisões erradas em momentos cruciais do ataque. Já Alan Rodríguez, que fazia sua estreia com a camisa do Leão, errou quase tudo o que tentou, até ser substituído no segundo tempo.

Do lado do Paysandu, a torcida terminou o Re-Pa em lua de mel com dois jogadores: Giovanni e Rossi. O primeiro foi o autor do gol salvador do Lobo, que igualou o marcador. Já o segundo foi quem melhor representou a energia bicolor no jogo: foi intenso, técnico e soube usar a experiência quando necessário. Por pouco, inclusive, Rossi não balançou as redes, quando foi parado por Marcelo Rangel no segundo tempo.

Por mais que o saldo seja positivo, existem jogadores no Paysandu que deixaram a torcida "na bronca". O primeiro deles foi o zagueiro Quintana. Ele foi pivô de uma briga entre jogadores na etapa inicial e, na reta final de jogo, não conseguiu acompanhar a arrancada de Felipe Vizeu, que culminou em pênalti. Além dele, Leandro Vilela foi um jogador que deu fragilidade ao meio-campo alviceleste. Amarelado ainda no primeiro tempo, o volante teve uma atuação comedida no decorrer da partida, sendo permissível para ataques remistas.

Agenda

Após o Re-Pa, as equipes voltam as atenções para as copas. Na quarta-feira (26), o Papão viaja até Manaus, onde enfrenta a equipe da casa pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Verde. No mesmo dia, o Leão viaja até Roraima, onde enfrenta o GAS, pela primeira fase da Copa do Brasil. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.