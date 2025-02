FPF confirma jogos da última rodada da 1ª fase do Parazão para o carnaval; confira os detalhes

A Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou a data dos jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Os duelos serão realizados no domingo de carnaval, dia 2 de março, às 15h30. A atualização da tabela, datada de domingo (23), foi publicada no site da instituição.

Inicialmente, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, havia informado que o Parazão seria interrompido durante o carnaval. A paralisação seria devido à grande demanda de segurança que muitas cidades do interior necessitam neste período, o que inviabilizaria a realização dos jogos.

No entanto, após discussões, a FPF decidiu realizar os jogos da última rodada no próximo domingo (2). Todas as partidas ocorrerão no mesmo horário, por determinação do regulamento. Líder da tabela e classificado para a segunda etapa, o Remo vai encarar o Cametá, no Parque do Bacurau. O Paysandu recebe o Castanhal no Mangueirão.

O Bragantino, também garantido na segunda fase, enfrenta o Águia de Marabá no Diogão. A Tuna Luso vai encarar o Caeté na última rodada, no estádio do Souza. O Guerreiro Caeteuara vive uma situação delicada e briga para não cair.

A equipe do Santa Rosa, que agora tem chances de classificação, vai jogar contra o São Francisco no Ipixunão. Para fechar, Independente e Capitão Poço se enfrentam no Navegantão.

Confira a tabela

02/03 – Bragantino X Águia de Marabá - 15h30 - Diogão / Bragança

02/03 – Paysandu X Castanhal - 15h30 - Mangueirão / Belém

02/03 – Independente X Capitão Poço - 15h30 - Navegantão / Tucuruí

02/03 – Cametá X Remo - 15h30 - Parque do Bacurau / Cametá

02/03 – Santa Rosa X São Francisco - 15h30 - Ipixunão / Ipixuna do Pará

02/03 – Tuna Luso X Caeté - 15h30 - Francisco Vasques / Belém