Parazão deve parar durante o Carnaval e terminar após planejamento da FPF

A primeira fase do Campeonato Paraense 2025 está chegando na reta final e com ele a Copa Verde e a Copa do Brasil também são disputadas. A última rodada do Parazão ainda não possui data definida para ocorrer, sem contar que a competição deverá parar no período do Carnaval. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

O Parazão 2025 que tinha como expectativa terminar no mês de março, ao que parece pode seguir mais um pouco. O mandatário da FPF, Ricardo Gluck Paul, informou ao O Liberal, que o Campeonato Paraense deve parar durante o período de Carnaval (entre os dias 1 e 5 de março): “ Não devemos ter jogos no Carnaval”, disse, Ricardo.

No período carnavalesco, muitas cidades no interior do Estado recebem pessoas para a festa popular, isso acaba elevando o número de policiais militares designados para realizar a segurança pública dessas cidades, impossibilitando a prática de jogos oficiais.

Com Remo, Águia de Marabá e Tuna Luso Brasileira disputando a Copa do Brasil e com o Paysandu representando om Estado na Copa Verde, inviabilizam jogos do Parazão no meio de semana, com isso, o Campeonato Paraense deve terminar no início do mês de abril, já no começo do Brasileirão da Série B, competição em que Remo e Paysandu disputam. O assunto é conversado internamente pela FPF e os clubes, para minimizar essa dificuldade.