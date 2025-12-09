Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, avaliou positivamente o congresso que decidiu o regulamento do Parazão de 2026 nesta terça-feira (9). Segundo ele, houve um "ambiente democrático" entre os representantes das 12 equipes participantes. Isso, de acordo com o mandatário, só foi possível graças às reuniões prévias entre dirigentes das equipes, os chamados "pré-congressos".

"O regulamento circulou amplamente com muita antecedência — isso é um ponto muito positivo, que não existia há anos. Eu mesmo já participei, como presidente de clube, de reuniões da federação em que o regulamento era apresentado na hora da reunião, e a gente tinha que, ali, em um tempo curtíssimo, digerir o texto e aprová-lo de qualquer jeito", comentou Gluck Paul.

De acordo com o presidente, antes do congresso final, houve duas ou três reuniões, nas quais foram aprovados artigos que ele classificou como "importantes". Um deles, inclusive, diz respeito ao novo formato da competição, que sairá de 12 para 10 datas em 2026.

O motivo da diminuição do torneio atende a uma demanda da CBF. Na próxima temporada, a entidade que controla o futebol no Brasil prevê uma ampliação do calendário de torneios nacionais. Em contrapartida, os torneios estaduais/regionais seriam enxugados.

Apesar do movimento, que pode ser considerado um desprestígio por alguns presidentes de federações, Ricardo prefere valorizar o aumento da importância que as partidas terão durante o Parazão de 2026. Com menos jogos, segundo ele, cada equipe terá uma margem de erro menor no torneio.

"São 10 datas este ano, nos tornando uma competição de vanguarda. Hoje, no Brasil, somente o Campeonato Carioca e o Campeonato Paraense têm 10 datas; os demais têm mais. Esse formato enxuto pode proporcionar aos clubes mais eficiência de custo e maximização de resultados", explica.

Formato de disputa do Parazão

Neste ano, o Parazão será dividido em dois grupos de seis times e cada equipe enfrentará, na primeira fase, apenas clubes das outras chaves. Somam-se, portanto, seis jogos para cada agremiação, sendo três em casa e três fora.

Após seis rodadas, os oito melhores clubes da classificação geral avançam às quartas de final (em partida única), enquanto os dois piores serão rebaixados à Série B1 de 2027.

As semifinais, assim como as quartas de final, serão disputadas em partidas únicas. Apenas a decisão, marcada para o início de março, será jogada em duelos de ida e volta.