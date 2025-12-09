Capa Jornal Amazônia
América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09)

América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Durante as semifinais, o São Paulo eliminou o Atlético MG e o América superou o IAPE (Daniela Veiga/ Atlético)

América-MG x São Paulo disputam hoje, terça-feira (09/12), a final da Copa do Brasil Sub-20 2025. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir América MG x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na segunda rodada, o São Paulo goleou o Operário (AC) por 8 a 0. Já nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Grêmio, com empate de 1 a 1 e vitória de 1 a 0; e o Fortaleza após vitória de 2 a 0 e derrota de 1 a 0. Nas semifinais, a equipe eliminou o Atlético MG após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 0.

Já o América iniciou na segunda rodada com uma vitória de 1 a 0 sobre o Vila Nova. Nas oitavas e quartas de final, a equipe eliminou, nos pênaltis, o Vasco após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de 3 a 1; e o Paysandu após uma vitória e uma derrota de 1 a 0. Nas semifinais, o time goleou IAPE com uma vitória de 1 a 0 e outra de 5 a 2.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira

América-MG x São Paulo: prováveis escalações

São Paulo: Lecce; Kappel, Luis Henrique, Luiz Felipe, Thallyson; Kauê Ricardo, Otávio, Jhonatan Lima, Ariel, Kauan Cristtyan e Karlos Samuel. Técnico: João Batista

Galo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Bezerra, Djhordney, Pedro Ferreira e Guilherme Reis; Paulinho e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcelos.

FICHA TÉCNICA
América Mineiro x São Paulo
Copa do Brasil Sub-20 2025
Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 09 de dezembro de 2025, 20h

Palavras-chave

América-MG

São Paulo

jogos de hoje

copa do brasil sub-20
Futebol
.
