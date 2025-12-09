América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09) América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 09.12.25 19h00 Durante as semifinais, o São Paulo eliminou o Atlético MG e o América superou o IAPE (Daniela Veiga/ Atlético) América-MG x São Paulo disputam hoje, terça-feira (09/12), a final da Copa do Brasil Sub-20 2025. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir América MG x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na segunda rodada, o São Paulo goleou o Operário (AC) por 8 a 0. Já nas oitavas e quartas de final, o time eliminou o Grêmio, com empate de 1 a 1 e vitória de 1 a 0; e o Fortaleza após vitória de 2 a 0 e derrota de 1 a 0. Nas semifinais, a equipe eliminou o Atlético MG após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 0. Já o América iniciou na segunda rodada com uma vitória de 1 a 0 sobre o Vila Nova. Nas oitavas e quartas de final, a equipe eliminou, nos pênaltis, o Vasco após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de 3 a 1; e o Paysandu após uma vitória e uma derrota de 1 a 0. Nas semifinais, o time goleou IAPE com uma vitória de 1 a 0 e outra de 5 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira América-MG x São Paulo: prováveis escalações São Paulo: Lecce; Kappel, Luis Henrique, Luiz Felipe, Thallyson; Kauê Ricardo, Otávio, Jhonatan Lima, Ariel, Kauan Cristtyan e Karlos Samuel. Técnico: João Batista Galo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Bezerra, Djhordney, Pedro Ferreira e Guilherme Reis; Paulinho e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcelos. FICHA TÉCNICA América Mineiro x São Paulo Copa do Brasil Sub-20 2025 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 09 de dezembro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave América-MG São Paulo jogos de hoje copa do brasil sub-20 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Sub 20 América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09) América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 19h00 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Liga dos Campeões Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04