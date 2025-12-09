Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (09/12), incluem partidas pela Champions League.

Às 14h45, o Bayern de Munique jogará contra o Sporting pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Barcelona enfrentará o Eintracht pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

Kairat x Olympiacos - 12h30 - Space e HBO Max Bayern de Munique x Sporting - 14h45 - TNT e HBO Max Barcelona x Eintracht Frankfurt - 17h - TNT e HBO Max Inter de Milão x Liverpool - 17h - SBT e HBO Max Atalanta x Chelsea - 17h - Space e HBO Max Tottenham x Slavia Praha - 17h - HBO Max PSV x Atlético Madrid - 17h - HBO Max Monaco x Galatasaray - 17h - HBO Max Union x Olympique de Marseille - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Bayern e Sporting; veja o horário

O jogo entre Bayern x Sporting terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Eintracht; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Internazionale e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Inter x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Atalanta e Chelsea; veja o horário

O jogo entre Atalanta x Chelsea terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

17h - Inter de Milão x Liverpool - Champions League.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

14h45 - Bayern de Munique x Sporting - Champions League 17h - Barcelona x Eintracht Frankfurt - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

12h30 - Kairat x Olympiacos - Champions League 14h45 - Bayern de Munique x Sporting - Champions League 17h - Barcelona x Eintracht Frankfurt - Champions League 17h - Inter de Milão x Liverpool - Champions League 17h - Atalanta x Chelsea - Champions League 17h - Tottenham x Slavia Praha - Champions League 17h - PSV x Atlético Madrid - Champions League 17h - Monaco x Galatasaray - Champions League 17h - Union x Olympique de Marseille - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira