Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, PSV e Atlético Madrid jogarão pela Champions League (X/ @Atleti)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (09/12), incluem partidas pela Champions League.

Às 14h45, o Bayern de Munique jogará contra o Sporting pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Barcelona enfrentará o Eintracht pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

  1. Kairat x Olympiacos - 12h30 - Space e HBO Max
  2. Bayern de Munique x Sporting - 14h45 - TNT e HBO Max
  3. Barcelona x Eintracht Frankfurt - 17h - TNT e HBO Max
  4. Inter de Milão x Liverpool - 17h - SBT e HBO Max
  5. Atalanta x Chelsea - 17h - Space e HBO Max
  6. Tottenham x Slavia Praha - 17h - HBO Max
  7. PSV x Atlético Madrid - 17h - HBO Max
  8. Monaco x Galatasaray - 17h - HBO Max
  9. Union x Olympique de Marseille - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Bayern e Sporting; veja o horário

O jogo entre Bayern x Sporting terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Eintracht; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Internazionale e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Inter x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Atalanta e Chelsea; veja o horário

O jogo entre Atalanta x Chelsea terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 17h - Inter de Milão x Liverpool - Champions League.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

  1. 14h45 - Bayern de Munique x Sporting - Champions League
  2. 17h - Barcelona x Eintracht Frankfurt - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 12h30 - Kairat x Olympiacos - Champions League
  2. 14h45 - Bayern de Munique x Sporting - Champions League
  3. 17h - Barcelona x Eintracht Frankfurt - Champions League
  4. 17h - Inter de Milão x Liverpool - Champions League
  5. 17h - Atalanta x Chelsea - Champions League
  6. 17h - Tottenham x Slavia Praha - Champions League
  7. 17h - PSV x Atlético Madrid - Champions League
  8. 17h - Monaco x Galatasaray - Champions League
  9. 17h - Union x Olympique de Marseille - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira

