Artilheiro do Parazão, Adaílton lamenta empate do Remo e fala em titularidade: 'Seria muito bom'

Aos 11 minutos do segundo tempo, quando foi acionado pelo técnico Rodrigo Santana, a primeira ação de Adaílton foi chamar a torcida, que andava sobressaltada pelo primeiro tempo irregular. Aos 15 forçou a primeira, com um chute próximo à trave, e aos 34 guardou, em cobrança de penalidade máxima, incendiando o Lado A do Mangueirão. Nesta segunda-feira (24), ainda na ressaca do clássico, o jogador lembrou do momento marcante e reforçou o compromisso com o Leão Azul.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Quando eu entrei estávamos num momento muito difícil.,, sem conseguir trazer a nossa torcida. O time dele estava um pouco melhor e quando entrei o meu pensamento foi chamar a torcida, que é o nosso 12 jogador. Na primeira jogada eu pensei nisso e estou muito feliz de ter chamado e eles terem embarcado", lembra o atacante, que divide a artilharia do Parazão ao lado de Nicolas e Peu, do São Francisco, todos quatro gols.

Se a atuação individual foi digna de aplausos, o coletivo azulino sucumbiu às surpresas do futebol, tomando um gol de empate que baixou instantaneamente a euforia remista, no último minuto dos acréscimos. "Foi difícil dormir. Se o resultado fosse a vitória seria pior ainda. Esse golzinho no final foi um balde de água fria. O gol foi importante para eu poder mostrar que estou indo bem e pedindo passagem. Quero agradecer aos torcedores por essa festa maravilhosa que eles fizeram ontem".

VEJA MAIS

Após o empate, o Remo agora vira a página e foca na estreia pela Copa do Brasil, contra o GAS-RR, nesta quarta-feira, em Boa Vista. Por se tratar de uma competição nacional, os azulinos lembram imediatamente da Copa Verde, onde a desatenção custou a eliminação precoce para o modesto São Raimundo, da mesma capital Boa Vista.

"Tudo é aprendizado. É como eu falei lá atrás. Esse jogo da Copa Verde abriu esse alerta. A gente sabe que jogo de mata-mata é aquele detalhe que não pode acontecer. Temos que entrar ligados. Sabemos que é um jogo muito importante para o clube, então vamos entrar focados", destaca o atleta, que espera ansiosamente por uma oportunidade entre os titulares de Rodrigo Santana.

"Futebol todo mundo quer jogar e eu não sou diferente. Eu sei do meu momento. Eu quero estar em campo e ajudar mais. Ter uma sequência de jogos começando como titular é muito importante para a minha carreira. Vou continuar fazendo o meu trabalho, quero chegar na final feliz junto com os torcedores. Por isso me dedico diariamente aos treinos para estar sempre evoluindo", encerra. Remo e GAS jogam nesta quarta (26), às 20h30, no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR.