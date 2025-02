Torcidas de Remo e Paysandu impressionam Kléber Gladiador no Mangueirão: 'Maior do que imaginava'

O primeiro Re-Pa do ano, válido pela sétima rodada do Parazão 2025, terminou empatado por 1 a 1. Durante a transmissão da partida, realizada pelo canal do Benja no YouTube, o comentarista e ex-jogador Kléber "Gladiador" ficou impressionado com a festa organizada pelas torcidas de Remo e Paysandu nas arquibancadas do Mangueirão.

"Eu nunca imaginei que Paysandu e Remo fossem assim. Eu sabia que era um grande clássico, mas é muito maior do que imaginávamos", disse Kléber.

O ex-atacante também comentou que, desde que "pendurou as chuteiras" em 2019, nunca havia sentido vontade de voltar a jogar, mas a atmosfera do estádio fez com que ele sentisse saudades de estar dentro das quatro linhas novamente.

"Hoje, pela primeira vez, eu senti saudade de jogar futebol. Passa um filme na minha cabeça, arrepia. A hora em que entrei no estádio e vi as duas torcidas, me arrepiou", comentou o ex-jogador.

Difícil jogar contra a dupla Re-PA na Série B

Em um momento da transmissão, o comentarista também destacou a dificuldade que outros times enfrentarão ao visitar a dupla Re-PA na Série B do Campeonato Brasileiro. "A atmosfera dessas duas torcidas não vai facilitar para os adversários. Quem vier jogar aqui terá muita dificuldade em vencer partidas do Remo e do Paysandu", afirmou.

Guerra de mosaicos

Do lado do Leão Azul, no mosaico tradicional, os torcedores azulinos escreveram a frase "Fenômeno Azul", nas cores azul e branco. Além disso, durante a execução do hino nacional, a torcida levantou um bandeirão, que cobriu toda a arquibancada do lado A. A torcida azulina ainda foi além e exibiu outro mosaico, com o escudo do clube azulino e o mascote da equipe, o Leão.

Já os bicolores começaram a festa com o Lobo. No segundo momento, a torcida exibiu outro lobo em 3D, com uma taça do Campeonato Paraense ao lado. Nas arquibancadas, os torcedores formaram a frase "50 vezes campeão paraense". A torcida do Paysandu ainda exibiu um bandeirão, que tomou conta de toda a arquibancada.

