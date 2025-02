Professor emociona internet ao narrar Re-Pa para estudante deficiente visual

Um vídeo emocionou a internet após o jogo entre Remo e Paysandu, disputado na tarde deste domingo (23/02), no Estádio Olímpico do Mangueirão. Um professor narrando o clássico paraense para uma torcedora do Paysandu deficiente visual. No vídeo divulgado por vários perfis em uma rede social, o professor Márcio Magrão, idealizador do projeto Incluir, aparece narrando o jogo de futebol para a estudante de psicologia Alice Soares Silva, de 25 anos.

"Ela nunca tinha ido num estádio de futebol, eu narrei o jogo todo para ela. Hoje foi o dia mais emocionante da minha vida", revelou o professor. O projeto Incluir, que já foi vencedor do Troféu Romulo Maiorana em 2023, levou 30 estudantes de Santa Izabel para o estádio, sendo 10 deles com deficiências físicas ou cognitivas e 20 jovens em situação de vulnerabilidade.

Alice e os outros nove estudantes do projeto tiveram ainda a emoção de entrar no campo de futebol com os jogadores perfilados. Alice é aluna do 4º semestre do curso Psicologia, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

"Eu te confesso hoje foi um dia totalmente diferente para mim. Desde o ônibus, eu fui falando para ela o que estava acontecendo. Ela acordou 5h30 ansiosa, ficou me mandando mensagem", relembra Márcio.

Alunos do projeto Incluir vão aos Re-Pa Professor Márcio Magrão (esquerda) com alunos do Projeto Incluir no Mangueirão. (Arquivo Projeto Incluir) Alunos do Projeto Incluir entraram no gramado do Mangueirão antes do jogo. (Arquivo Projeto Incluir) Alunos foram de ônibus de Santa Izabel para assistir o clássico entre Remo e Paysandu no Mangueirão. (Arquivo Projeto Incluir) (Arquivo Projeto Incluir) Crianças e jovens do Projeto Incluir ficarão emocionados com a ida até o estádio assistir o clássico entre Re-Pa. (Arquivo Projeto Incluir)

"Eu fui descrevendo quando a gente entrou no estádio. Ela entrou com os jogadores em campo. Quando o Paysandu fez o gol, eu narrei, ela chorava de emoção. Foi um dia que marcou a minha vida por poder proporcionar para ela um momento tão legal quanto proporcionamos hoje. Eu saio uma pessoa melhor, um ser humano melhor", assegura o professor Márcio.

O projeto Incluir possui atualmente 58 alunos em Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém. O projeto com 10 anos tem o objetivo de incluir crianças e jovens em vulnerabilidade social ou com alguma deficiência por meio do esporte. O esporte é utilizado como ferramenta de inclusão.