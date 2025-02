No duelo das torcidas, Remo supera o Paysandu e leva mais torcedores ao Mangueirão no Re-Pa

O Remo não saiu com a vitória do primeiro clássico Re-Pa, que ocorreu no último domingo (23), no Mangueirão; no entanto, na torcida, o clube azulino levou mais torcedores do que o Paysandu.

Conforme o Boletim Financeiro do jogo, o Remo teve um público total de 23.735, sendo mais de 20 mil pagantes. Assim, o clube azulino arrecadou R$ 1.254.050,00.

Já do lado do Bicola, o público foi de 22.523, sendo pouco mais de 19 mil pagantes. O Paysandu, por sua vez, conseguiu uma renda de R$ 1.178.908,00. Ambas as equipes tiveram a mesma faixa de preço, com R$ 80 para as arquibancadas - fora do lote promocional - e R$ 160 para o setor de cadeiras.

O Leão Azul chegou a anunciar que os ingressos para a arquibancada lado A estavam esgotados. Apesar da grande arrecadação, as equipes tiveram que pagar as despesas do jogo, que, segundo o Boletim Financeiro, foram de mais de R$ 948 mil. Assim, o Remo teve uma renda líquida de R$ 755.137,55, enquanto o Bicola ficou com R$ 729.576,30.

O clássico ficou marcado pela festa que as duas torcidas fizeram no estádio. Antes da bola rolar, tanto os azulinos quanto os bicolores estenderam mosaicos e bandeirões, fazendo um grande show nas arquibancadas.

Durante o Campeonato Paraense, a equipe azulina tem conseguido se manter como o maior público da competição. Contudo, até então, apenas na abertura do Parazão o clube havia conseguido colocar 20 mil torcedores no estádio. Já o Papão tem tido públicos tímidos na Curuzu.

Quem foi até o Mangueirão no último domingo (23) para acompanhar o jogo, viu Remo e Paysandu empatarem. O Leão Azul vencia a partida até o último minuto, com um gol de Adaílton de pênalti, quando Geovanni encontrou espaço para chutar para o gol e a bola desviou na zaga azulina para o fundo da rede. Assim, o primeiro clássico Re-Pa terminou 1 a 1.

A dupla Re-Pa ocupa a primeira e a segunda colocação da tabela, respectivamente. O time azulino é o líder com 17 pontos conquistados em uma campanha invicta, com cinco vitórias e dois empates. Já o Papão é o vice, com 16 pontos. A equipe possui uma derrota na competição, dois empates e quatro vitórias.