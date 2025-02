Jogo do Remo na Copa do Brasil sofre mudança pela CBF; saiba detalhes

A estreia do Remo na Copa do Brasil 2025 sofreu uma mudança. A partida entre Grêmio Atlético Sampaio-RR x Remo, que estava marcada para o dia 26 de fevereiro, às 19h30, no Estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista (RR), mudou de horário e passou para 20h30. A informação foi divulgada no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo entre GAS x Remo será partida única e quem vencer avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Dessa vez, pela nova regra da competição nacional, o empate não favorece mais o time mandante. Em caso de igualdade no placar, a decisão de quem avança na Copa do Brasil será decidida nas cobranças de pênaltis.

A partida vale aos clubes um valor milionário. Em caso de classificação do Remo à segunda fase da Copa do Brasil, o Leão Azul embolsará R$1.343 mil de cota ofertada pela CBF. Esse valor é referente ao Grupo II, dos clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Já em caso de classificação do GAS, o clube roraimense ganhará R$1 milhão de cota. O valor é referente aos Grupos de clubes que estão na Série C, D ou equipes sem divisão nesta temporada.

O jogo entre GAS x Remo será um confronto inédito, porém, marca um encontro entre equipes nortistas na Copa do Brasil. Essa é a segunda vez em que o GAS participa da Copa do Brasil. A primeira participação do clube ocorreu no ano passado, quando enfrentou o Brusque-SC, na primeira fase do torneio. A equipe nortista foi derrotada e elimina ao ser derrotada pelo placar de 3 a 0.

Já o Remo tenta apagar o vexame do ano passado, onde foi eliminado ainda na primeira fase, ao ser derrotado pelo Porto Velho-RO, pelo marcador de 1 a 0. Porém, na história, o Leão Azul já foi longe na competição e chegou a disputar a semifinal, na temporada de 1991, porém, foi eliminado pelo Criciúma-SC, do técnico Luiz Felipe Scolari.