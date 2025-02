Novo atacante do Remo treina no Baenão, é regularizado e pode estrear contra o Santa Rosa

O Remo terá pela frente o Santa Rosa, no próximo domingo (16), às 17h, no Mangueirão, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. O Leão é o líder isolado da competição e poderá ter estreia diante do Macaco-Prego. O atacante Gabryel Martins, de 23 anos, está regularizado e pode ser uma das opções do técnico Rodrigo Santana.

Revelado pelo Sampaio Corrêa-RJ e posteriormente realizando quase toda a base no Fluminense-RJ, Gabryel Martyins foi contratado pelo Remo no último sábado (8) e é uma das apostas da equipe azulina para o restante da temporada atuando pelas pontas. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está regularizado.

Gabryel Martins teve seu nome publicado no BID (Reprodução / BID CBF)

Gabryel Martins já realizou testes físicos e exames médicos, assinou com o Remo e já realizou treinos com o restante do elenco azulino. O atleta estava atuando no Muhurraq SC, do Bahrein e teve passagens pelo Bangu-RJ e Ferroviário, clube onde conquistou o título da Série D em 2023. Nas últimas temporadas esteve em campo 54 vezes e marcou seis gols.

Remo e Santa Rosa duelam no Mangueirão, pela 6ª rodada do Parazão com o Leão buscando manter a liderança com folga, Já o Santa Rosa, tradicional equipe de Icoaraci, mas que está mandando seus jogos em Ipixuna do Pará, nordeste paraense, tenta surpreender o Remo, assim como fez contra o Paysandu, e arrancar pontos importantes para fugir do rebaixamento e buscar, quem sabe, uma classificação para as quartas de finais do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.