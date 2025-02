Com Remo e Paysandu, tabela da Série B deve ser divulgada nos próximos dias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar nos próximos dias a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série B 2025. A competição está prevista para começar no 5 de abril. Uma fonte ligada à cúpula dos clubes paraenses que disputam a competição, informou ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

A tabela da Série a do Campeonato Brasileiro foi divulgada nesta semana e a intenção é que a do Brasileirão Série B também seja lançada nos próximos dias. Essa apresentação da tabela básica do torneio costuma ser divulgada antes do congresso técnico da competição, que, obrigatoriamente, deve ser realizado com, no mínimo, 45 dias de antecedência da primeira partida do torneio. O prazo para a realização do congresso técnico dos clubes na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), é o dia 19 de fevereiro.

No Pará, após 19 anos, Remo e Paysandu voltam a se encontrar na disputa da Série B. O Papão conseguiu permanecer na competição e o Remo conquistou o tão sonhado acesso. A competição nacional também contará com mais um clube do Norte do país: o Amazonas-AM fecha o trio da região no torneio, que inicia no dia 5 de abril e termina no dia 22 de novembro, após 38 rodadas disputadas.

Assim como na Série A, a Série B possui o formato de pontos corridos. Serão 38 rodadas, com cada clube realizando 19 partidas em casa e 19 fora. Nela serão definidas as equipes que subirão para a Série A, a elite do futebol brasileiro, o campeão nacional, além dos quatro clubes que irão jogar a Série C em 2026.

Veja a relação dos clubes que irão jogar a Série B em 2025

Permaneceram na Série B

Amazonas-AM

América-MG

Avaí-SC

Botafogo-SP

Chapecoense-SC

Coritiba-PR

CRB-AL

Goiás-GO

Novorizontino-SP

Operário-PR

Paysandu

Vila Nova-GO

Clubes rebaixados da Série A

Atlético-GO

Criciúma-SC

Cuiabá-MT

Athletico-PR

Clubes que conquistaram o acesso da Série C

Volta Redonda-RJ (campeão)

Athletic-MG (vice-campeão)

Remo

Ferroviária-SP