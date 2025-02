Remo vai até Roraima enfrentar o Gas pela continuidade na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (26), o Grêmio Atlético Sampaio (GAS) recebe o Clube do Remo no Estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. O confronto entre os "Leões" da região Norte será um teste de fogo e tanto, sobretudo para o Leão paraense, que tenta se reerguer após a eliminação na Copa Verde e o empate com sabor de derrota no Re-Pa do último domingo, pelo Parazão.

A partida é de extrema importância financeira para os clubes. Apenas pela participação, o GAS garantiu uma cota de aproximadamente R$ 825,5 mil, enquanto o Remo assegurou R$ 1,375 milhão, por estar na Série B. O vencedor deste duelo embolsará uma premiação adicional: R$ 990 mil para o GAS ou R$ 1,54 milhão para o Remo.

O GAS, atual campeão roraimense de 2024, busca fazer história em sua segunda participação na Copa do Brasil. Na edição anterior, a equipe foi eliminada pelo Brusque-SC na primeira fase, após derrota por 3 a 0. Para este ano, o time de Roraima espera utilizar o fator casa a seu favor e surpreender o adversário paraense. No estadual, o GAS é o atual vice-líder e vem de um empate sem gols justamente contra o Monte Roraima, que também tem sete pontos, mas vence pelo saldo de gols.

Após quatro partidas na temporada, o GAS encara o jogo contra o Remo como o principal objetivo no ano. Pela Copa do Brasil, o Leão busca uma inédita classificação, que ajudaria não só esportivamente, como financeiramente também. Ao todo, o GAS possui no elenco 17 jogadores que passaram pelo futebol paraense, alguns deles já vestiram as camisas do Remo e do Paysandu, além de ter conquistado títulos pela dupla Re-Pa.

O Remo, por sua vez, visa apagar a eliminação precoce sofrida em 2024, quando foi derrotado pelo Porto Velho-RO por 1 a 0, também na primeira fase. Com um elenco reforçado e disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul entra em campo determinado a avançar na competição nacional e retomar o prestígio em torneios de mata-mata, apagando assim a péssima atuação na Copa Verde, da qual o time foi eliminado pelo conterrâneo do GAS, o São Raimundo.

O time fará o último treino antes da partida decisiva contra o GAS. O treinamento está marcado para as 16h, no CT do Atlético Roraima. Entre os paraenses, o Remo é o único que disputa a primeira rodada longe de casa. Apesar de o adversário ser pouco conhecido, toda atenção será necessária para o duelo, que será disputado em jogo único, sem vantagem de empate para o visitante. Por conta disso, o time de Rodrigo Santana não teve descanso após o Re-Pa e também fez trabalhos no campo, em Belém.

Ficha Técnica

Data: 26 de fevereiro de 2025

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Canarinho, Boa Vista-RR

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

Quarto Árbitro: Wasley do Couto Leao (RR)

GAS: Matheus Melo; Vitinho, Romário, Gabriel Gonçalvez, Genílson; Raílson, Derlan, Chapa; Junior Souza, João Vitor e Marquinhos

Técnico: Emerson Almeida

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Rafael Castro, Klaus, Alvariño, Sávio; Pavani, Jaderson; Dodô, Maxwell e Felipe Vizeu.

Técnico: Rodrigo Santana