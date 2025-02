Vídeo: ex-jogador Felipe Melo assiste a jogo entre Remo e Paysandu e faz elogio: 'Grande exemplo'

Após Kléber Gladiador ficar admirado com o clássico Re-Pa, foi a vez do ex-jogador Felipe Melo, ex-Fluminense, comentar sobre o duelo entre Remo e Paysandu. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-atleta falou sobre a estrutura do Mangueirão, elogiou o gramado e as torcidas, que fizeram uma grande festa nas arquibancadas.

"Festa bonita", começou Melo. "Dá para ver que o campo está bom, o gramado está ótimo. A torcida fazendo festa", disse Felipe no vídeo.

O ex-jogador lembrou quando jogou no Mangueirão com o Fluminense pela Copa do Brasil de 2023 contra o Paysandu. Felipe destacou que o estádio estava em ótimas condições e elogiou a festa no clássico Re-Pa.

"Eu joguei ano retrasado aí contra o Paysandu pela Copa do Brasil e o campo estava ótimo, em excelente estado. Um grande exemplo. O estádio estava completamente lotado. Paysandu e Remo pelo campeonato paraense, um grande exemplo. Torcidas lindas fazendo a festa, cara, que exemplo", completou o ex-jogador.

O clássico Re-Pa ocorreu no último domingo (23), no estádio Mangueirão, em duelo válido pela sétima rodada do Parazão. A partida terminou empatada por 1 a 1, com o gol bicolor marcado no último minuto de jogo.

Felipe Melo tem 41 anos e anunciou a sua aposentadoria do futebol neste ano, após encerrar o contrato com o Fluminense. Enquanto jogador, o zagueiro atuou em clubes como Flamengo, Cruzeiro, Juventus e Fiorentina, da Itália, além de ter se tornado ídolo no Palmeiras.

Antes de Felipe Melo, o também ex-jogador e agora comentarista Kléber Gladiador, do Canal do Benja, do YouTube, destacou a surpresa com o duelo entre a dupla Re-Pa.

"Eu nunca imaginei que Paysandu e Remo fossem assim. Eu sabia que era um grande clássico, mas é muito maior do que imaginávamos", disse Kléber.