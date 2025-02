Remo e Paysandu se preparam para decisão no mercado de transferências; janela pode ser prorrogada

Remo e Paysandu entram em uma semana decisiva para o fortalecimento de seus elencos, com a janela de transferências se encerrando na próxima sexta-feira (28). Ambos os clubes estão em busca de reforços para a sequência da temporada, e as movimentações nos bastidores prometem ser intensas até o último dia.

No lado azulino, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou que o Remo ainda pretende contratar mais dois ou três jogadores. Em entrevista à Rádio Liberal+, antes do clássico Re-Pa, ele comentou que há uma possibilidade de prorrogação da janela devido à reta final dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Caso a CBF decida estender o prazo, os clubes teriam mais 10 dias para inscrever novos atletas.

“Estamos querendo contratar mais jogadores, temos um tempo curto, mas pode ser que tenhamos uma brecha. Acho que a CBF vai prorrogar o prazo”, disse Tonhão. A última contratação do Remo foi o lateral-esquerdo paraguaio Alan Rodríguez, que já está regularizado e pode estrear no clássico contra o Paysandu.

Segundo o executivo de futebol do clube, Sérgio Papellin, o Leão segue atento ao mercado e busca reforçar as posições de goleiro e primeiro volante, visando não apenas o Parazão, mas também a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Já o Paysandu anunciou nesta segunda-feira (24) a contratação do experiente atacante paraguaio Jorge Martínez. O jogador chega para disputar uma vaga como homem de área do ataque bicolor, posição que é de responsabilidade do ídolo Nicolas, mas que tem gerado questionamentos entre a torcida. O clube, no entanto, não anunciou se irá buscar mais reforços até o fechamento da janela, mas seguirá atento às oportunidades que possam surgir.

Com a janela se aproximando do fim, a expectativa é que ambos os clubes se movimentem com rapidez para garantir os reforços necessários para o restante da temporada. Se a janela for prorrogada, Remo e Paysandu terão mais tempo para ajustar seus elencos e seguir na busca por reforços para o restante da temporada.