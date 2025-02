Paysandu 'dá chapéu' em campeão boliviano ao anunciar Jorge Benítez como reforço

O Paysandu deu um verdadeiro "chapéu" no San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, ao anunciar a contratação do atacante paraguaio Jorge Benítez nesta segunda-feira (24). O que parecia ser uma negociação fechada com o clube boliviano, atual campeão do torneio Apertura e com vaga garantida na Libertadores 2025, acabou virando piada nas redes sociais, especialmente entre os torcedores paraenses.

A reviravolta aconteceu apenas um dia após o San Antonio ter oficializado a contratação do jogador, que foi anunciado nas redes sociais do clube boliviano com grande entusiasmo. "Bienvenido a tu nueva caso Jorge", diz a publicação, que ainda não foi apagada pelo time. No entanto, o Paysandu anunciou Benítez como novo reforço para a temporada. O atacante, que tem passagens pela seleção Paraguaia e por diversos clubes sul-americanos, chega para reforçar o ataque bicolor e ampliar as opções no setor ofensivo da equipe comandada por Luizinho Lopes.

Com sua experiência internacional, Jorge Benítez já se destacou em vários clubes da América do Sul e Central, tendo sua melhor temporada no Cruz Azul, do México, onde marcou 14 gols em 31 partidas na temporada de 2015/2-16. O jogador, que se junta aos sete estrangeiros já presentes no time – Yeferson Quintana, Joaquín Novillo, Delvalle, Ramon Martínez, Espinoza, Cavalleri e Borasi – chega a Belém nos próximos dias para realizar exames médicos e testes físicos. Após essas etapas, assinará seu contrato, afirmou o clube bicolor.

A repercussão nas redes sociais foi imediata. Torcedores do Paysandu, em sua maioria paraenses, não perderam a oportunidade de brincar com a situação na publicação do clube boliviano. Muitos se referiram ao clube como “El Papon”, destacando a astúcia do time paraense em dar chapéus, lembrando outros episódios.

O time bicolor, que já conta com várias opções internacionais em seu plantel, acredita que a chegada de Benítez, atacante central, de área, possa oferecer mais uma opção a Luizinho Lopes, que vem mantendo Nicolas na função.

Com a contratação oficializada, resta agora esperar para ver como o atacante paraguaio se encaixa no esquema do Paysandu, e se o "chapéu" dado ao San Antonio valerá a pena.