Partida entre Cametá x Remo pela última rodada do Parazão será transmitida no YouTube

A última rodada da primeira fase do Parazão será no próximo domingo (2), com todas as partidas iniciando às 15h30. Uma delas é o confronto entre Cametá x Remo, que duelam no Estádio Parque do Bacurau, na cidade de Cametá, nordeste paraense. O jogo que geralmente não possui transmissão com imagens pelo YouTube, dessa vez será transmitido ao vivo pela RemoTV. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com o Departamento Jurídico do Remo.

Mesmo com o mando de campo sendo da equipe do Mapará, o Remo, através do seu Departamento Jurídico, conseguiu com que a partida seja transmitida com imagens no seu canal oficial no YouTube. O advogado do Remo, Gustavo Fonseca, afirmou que terá transmissão da parida.

“O Remo irá transmitir com exclusividade o jogo de domingo pela Remo TV. Tudo autorizado e sacramentado”, disse.

A partida entre Cametá x Remo não iria ser transmita, já que os direitos de transmissão foram comercializados, porém, clubes e Federação Paraense de Futebol (FPF), realizaram um acordo para que a transmissão da partida fosse realizada.

Cametá e Remo duelam pela 8ª rodada da primeira fase do Parazão. O Remo é o atual líder, está classificado e segue invicto na competição. Já o Mapará luta por uma das vagas na próxima fase do Parazão, mas também briga contra o rebaixamento. A partida ocorre no Estádio Parque do Bacurau, em Cametá e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.