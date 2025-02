Copa do Brasil: Remo goleia GAS e garante premiação milionária

O Remo não deu chances para o Grêmio Atlético Sampaio (GAS) e garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil com uma vitória segura por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). Mesmo enfrentando um adversário determinado, que via o confronto como o "jogo da vida", o Leão impôs sua superioridade técnica e construiu o placar com gols de Jaderson, Pedro Rocha, Ytalo e Maxwell. Agora, o time paraense, invicto na temporada, encara o Criciúma na próxima fase da competição, no dia 5 de março, também em partida única.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

1º Tempo

O Leão começou o jogo com o mesmo time que empatou com o Paysandu no último domingo (23) e criou boas chances desde os primeiros minutos de jogo. No entanto, o time remista também deu muitos espaços para o time de Roraima. O GAS até que não se intimidou e também levou perigo, metendo duas bolas na trave no primeiro tempo, mas, demonstrou muita fragilidade defensiva e foi presa fácil para o impiedoso ataque remista.

Após os primeiros minutos de um jogo “lá e cá”, Alan Rodríguez encontrou Pedro Rocha aos 15 minutos. O atacante matou e cruzou rápido para Jaderson completar de primeira para o fundo das redes. O time paraense cresceu ainda mais no jogo, explorando o lado esquerdo do ataque e pressionando a saída de bola do adversário, mas continuou deixando espaços abertos para o ataque do Leão Dourado.

O GAS quase empatou o jogo em algumas oportunidades criadas principalmente no contra-ataque. O Remo, apesar da vantagem, continuou ofensivo para tentar ampliar o placar ainda na primeira etapa. Dodô e Jaderson tiveram boas oportunidades, mas não conseguiram.

VEJA MAIS

2º Tempo

Jaderson fez o primeiro do Remo no Estádio Canarinho (Ascom Remo)

Na segunda etapa o Remo apostou nas tabelinhas e triangulações e praticamente matou a partida fazendo dois gols nos primeiros 15 minutos. O GAS tentou partir para os chutes de fora da área e fazer um jogo parelho, mas aos 10 minutos Kadu cruzou para Pedro Rocha marcar o segundo gol azulino e três minutos depois, após Jaderson fazer boa jogada pela esquerda e servir Ytalo, o atacante finalizou com tranquilidade para fazer o terceiro.

Mesmo continuando se expondo defensivamente, o Remo virou dono do jogo e quase marcou novamente em outras oportunidades. O GAS tentou partir no desespero para o ataque e acertou a trave novamente aos 23, com Zizao. Adaílton, pelo Remo, também carimbou o travessão logo depois.

Aos 38, o Remo transformou o placar em goleada. Adaílton recebeu na esquerda, virou o jogo para Maxwell livre pela direita, que driblou o zagueiro e bateu no canto, sacramentando o 4 a 0. No fim, o GAS ainda teve um pênalti aos 40, mas Marcelo Rangel defendeu a cobrança de Raylson, garantindo o 4 a 0.

Com a vitória, o Remo, além da classificação para a segunda fase da competição, receberá o "pix" de R$ 1,5 milhão.

Ficha técnica

Copa do Brasil - 1ª Fase

Grêmio Atlético Sampaio (GAS) x Remo

Data: 26/02/2025

Hora: 20h30

Local: Estádio Canarinho - RR



Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

Cartão Amarelo: Pavani (Remo), Raylson Castro (GAS)



Remo: Marcelo Rangel, Kadu, Rafael Castro, Klaus, Sávio, Alan Rodríguez (Pedro Castro); Jaderson, Pavani, Dodô (Maxawell), Pedro Rocha (Adaílton), Felipe Vizeu (Ytalo)

Técnico: Neto Pajola (Rodrigo Santana cumprindo suspensão)

GAS-RR: Matheus Melo; Vitinho (Zizao), Romário, Gabriel Alves, Genilson; Arian Taperaçu (Reina), Railson, Derlan, Chapa (Gabriel Lisboa); Jr. Souza (Dione) e João Vítor (Raylson Castro)

Técnico: Emerson Almeida