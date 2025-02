Presidente do Remo promete mais contratações e revela possível ampliação da janela de transferências

O Remo deve contratar mais jogadores até o final da primeira janela de transferências. Pelo menos é o que afirmou o presidente do Leão, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. A declaração foi dada ao repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, antes do clássico Re-Pa, pela 7ª rodada do Parazão.

Segundo o mandatário azulino, há a possibilidade de prorrogação da janela de transferências, que está programada para fechar no dia 28 de fevereiro. O motivo seria a reta final dos campeonatos estaduais pelo Brasil.

"Estamos querendo contratar mais dois ou três jogadores. Temos um tempo curto, mas pode ser que tenhamos uma brecha, por conta do final dos torneios estaduais. Há a possibilidade de a janela ser prorrogada por 10 dias, já que, com o fim dos estaduais, muitos jogadores ficarão desempregados. Acho que a CBF, num ato acertado, vai prorrogar o prazo", disse Tonhão.

A última contratação anunciada pelo Remo foi a do lateral-esquerdo paraguaio Alan Rodríguez, no dia 4 de fevereiro. O jogador, inclusive, já está regularizado e pode estrear diante do Paysandu no clássico Re-Pa.

De acordo com o executivo de futebol azulino, Sérgio Papellin, o Leão está no mercado de olho em um goleiro e um primeiro volante, que devem compor o time para além da disputa do Parazão, da Copa do Brasil e da Série B do Brasileirão.