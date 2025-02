Re-Pa do Melody: Cantoras paraenses fazem tecnobraga em homenagem ao clássico

A grandeza do clássico Re-Pa não deve ser compreendida apenas dentro de campo. A disputa entre as duas maiores equipes do Pará carrega consigo componentes culturais que caracterizam a arte e a sociedade paraense. Um exemplo disso é a presença do tecnomelody, ritmo tradicional do Pará, que embala as torcidas de Remo e Paysandu, assim como os corações das cantoras Thaciane e Letícia, que usam a música para exaltar a história da partida de futebol mais disputada do planeta.

Os números do Re-Pa são expressivos. O duelo deste domingo (23) será o 776º da história do clássico. Nunca um confronto se repetiu tantas vezes na história do futebol mundial. Essas estatísticas fazem do duelo uma marca não só do futebol, mas também da cultura paraense.

Letíca e Thaciane contam como começou a paixão pelos clubes (Igor Mota/ O Liberal)

"Não tem como pensar no Re-Pa sem falar da nossa cultura. Creio que essa relação tem uma grande importância. Quando você vem ver um clássico no estádio, percebe que, no estacionamento, só toca melody. Existem também torcedores que usam essas músicas para fazer paródias sobre os clubes", explica Letícia, torcedora do Paysandu.

Foi bebendo da fonte das paródias que a bicolor resolveu, ao lado da amiga Thaciane, fazer uma música especial sobre o Re-Pa. As duas, que já haviam viralizado nas redes sociais durante um clássico realizado no ano passado, levaram a ideia para o estúdio e produziram algo novo.

"A gente sempre pensa em conteúdos diferentes, relacionados ao brega. Ano passado, chamei a Letícia para fazer algo sobre o Re-Pa, porque íamos ter quatro clássicos seguidos. Na época, nosso conteúdo deu certo e pensamos em repetir. Neste ano, usamos uma música da banda Batidão do Melody, mudamos a letra e fizemos a canção 'O Desafio', que fala sobre o clássico", disse Thaciane, remista de coração.

Cantoras querem continar fazendo músicas temáticas (Igor Mota/ O Liberal)

A rivalidade entre as amigas, no entanto, só existe em momentos de clássico. Thaciane lembra da última vez que foi assistir a um Re-Pa no estádio, que não terminou de forma positiva para o lado azulino. "Eu fui ano passado, mas o Remo perdeu. A Letícia foi para o estacionamento e ficou cantando em cima de uma caixa de som, tirando sarro de mim", recorda.

"Foi ótimo, e o vídeo bombou na internet", responde a amiga, rindo.

A boa relação deve se refletir em novas produções. Segundo as cantoras, outras canções temáticas devem ser lançadas em breve.

"Vamos continuar inovando, porque vimos que a galera comprou essa ideia. Nós somos apaixonadas pelos clubes e queremos levar isso para as pessoas. Somos muito amigas e, claro, rola uma zoação quando alguém perde, mas foi isso que nos deu um bom entrosamento. Vimos que essa mistura com a música deu certo", finalizam.